Crime Boss : Rockay City est un nouveau FPS avec Chuck Norris, Michael Madsen et d’autres stars des années 90

Le récent événement The Game Awards 2022 nous a laissé une multitude de gagnants et de surprises pour les sorties à venir, parmi lesquelles un titre très spécial, Crime Boss : Rockay City, un FPS d’Ingame Studios et 505 Games mettant en vedette certains des noms les plus emblématiques d’Hollywood. films d’action des années 90. À tel point que ce nouveau titre d’action nous présente des visages familiers tels que Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter et Vanilla Ice, tous formant partie d’un premier trailer que vous pouvez voir sur ces lignes.

Crime Boss : Rockay City et les grandes icônes d’Hollywood

Ainsi, Crime Boss: Rockay City est un jeu de tir à la première personne avec une composante PvE coopérative marquée – bien qu’il puisse également être apprécié seul – dans lequel jusqu’à quatre joueurs doivent former une équipe à travers ses protagonistes, tous pour lutter contre le crime dans la ville fictive de Rockay City et réclamer une grande récompense ; bien que si nous échouons, nous rentrerons chez nous les mains vides…

« Rockay City. Une métropole florissante où l’excitation résonne de la baie aux gratte-ciel imposants. Mais, au-delà du glamour, une féroce guerre territoriale est en cours… Après la mort du caïd, le titre de Roi de Rockay a été annulé… Mais vous ne serez pas le seul à vous battre pour le trône » nous pouvons lire dans le cadre de la description officielle du titre. « Choisissez votre équipe en fonction de ses compétences et de son expérience et entreprenez des missions imprudentes dans l’espoir de prendre l’argent, le territoire et finalement la couronne. »

Dans l’ensemble, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour profiter de Crime Boss: Rockay City, puisque son lancement est prévu pour le 28 mars 2023 sur PC via Epic Games Store, avec les versions PS5 et Xbox Series X | S prévues pour la même année, mais sans date précise.

Source | 505 jeux