Lumenisity, l’acquisition de Microsoft qui va booster Azure

Il s’agit sans aucun doute de l’année d’achats la plus courte de Microsoft depuis l’acquisition de Skype en 2011. Cela est clairement dû à l’acquisition d’Activision-Blizzard-King. À Redmond, ils sont conscients qu’ils doivent être très prudents dans leurs mouvements s’ils ne veulent pas être encore plus contrôlés par les régulateurs antitrust. Maintenant, son cinquième achat de l’année a été annoncé, si Activision doit se concrétiser. Sa dernière acquisition a été Lumenisity, une entreprise innovante de fibres creuses (HCF). Cette acquisition sert à renforcer la plate-forme et les services cloud de Microsoft et à permettre des exigences de sécurité et de latence plus strictes.

Lumenisity, un élément clé de la latence

L’utilisation de la technologie HCF pourrait fournir des transmissions plus rapides avec une meilleure protection des instructions pour les gouvernements fédéraux et locaux. Étant donné que la fibre HCF est mieux équipée pour gérer de grands ensembles de données, le secteur public pourrait voir des vitesses améliorées lors de la transmission de données médicales, par exemple. Des transactions financières plus rapides et plus sécurisées sont également possibles via le cloud.

La fibre de nouvelle génération de Lumenisity a sa propre conception dans laquelle la lumière pénètre dans un noyau d’air, ce qui présente de grands avantages par rapport à la fibre traditionnelle, qui utilise un noyau de verre. Les autres avantages clés de la fibre HCF sont une faible perte de signal sans avoir besoin de répéteurs, une protection accrue contre les intrusions et une vitesse globale accrue par rapport à la fibre standard. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fibre Lumenisity, vous pouvez la trouver sur son site Web.

La latence, principal problème aujourd’hui

Il semble que Microsoft ait vu les faiblesses des services cloud et souhaite mettre fin à l’un des plus gros problèmes à ce jour, la latence. C’est pourquoi il s’est engagé dans une technologie différente telle que Lumenisity qui pourrait changer le paysage des serveurs. Nous verrons si cela améliore les vitesses au fur et à mesure qu’il est parlé et si cela améliore également la sécurité.