La plupart des acheteurs d’iPhone ne font pas leurs achats directement auprès d’Apple, selon les données

De nouvelles données publiées par les analystes du CIRP offrent une ventilation intéressante de l’endroit où la plupart des consommateurs aux États-Unis effectuent réellement leurs achats d’iPhone. Bien que vous puissiez être amené à croire que la plupart des iPhones sont achetés dans les Apple Stores, ce n’est en fait pas le cas…

Selon les données, les magasins de transporteurs, physiques et en ligne, représentent la majorité des ventes d’iPhone aux États-Unis. Les Apple Stores sont le deuxième endroit où les gens achètent des iPhones, tandis que le détaillant tiers Best Buy représente un pourcentage encore plus faible des ventes. Voici la répartition complète :

Magasins d’opérateurs mobiles et en ligne : 67 %

Commerce Apple : 24 %

Autre : 5 %

Meilleur achat 4 %

Cette catégorie « Autre » comprend des détaillants tiers comme Walmart et Best Buy, ainsi que des détaillants indépendants.

Les analystes du CIRP affirment que plus de 75 % des ventes d’iPhone aux États-Unis provenant de « l’extérieur de l’univers de la vente au détail d’Apple » devraient être considérées comme un « point faible pour Apple ».

Plus de 75% des ventes d’iPhone aux États-Unis se font en dehors de l’univers de la vente au détail d’Apple et c’est un point faible pour Apple. Lorsqu’un client sélectionne son nouvel iPhone – le modèle, la capacité de stockage et même la couleur – un événement qui ne se produit que tous les deux ou trois ans ou plus pour la plupart des consommateurs, la plupart des ventes sont gérées par un vendeur de transporteur ou traitées sur un site Web de transporteur, tous hors du contrôle minutieux d’Apple. Bien sûr, un vendeur de transporteur ou un site Web dirigera les clients vers des accessoires et des garanties prolongées, bien qu’ils ne donnent probablement pas la préférence aux offres d’Apple comme Apple le ferait certainement.

Ces données sont surprenantes pour plusieurs raisons. Premièrement, je me serais attendu à ce que les Apple Stores et l’Apple Store Online représentent un pourcentage des ventes beaucoup plus important qu’ils ne le font apparemment.

L’une des raisons pour lesquelles les opérateurs sont si populaires est probablement que les acheteurs supposent qu’ils devront interagir avec leur opérateur pour déplacer leur service vers un nouvel iPhone, ils rationalisent donc le processus en achetant directement auprès de l’opérateur.

Les opérateurs sont également plus agressifs dans la publicité pour un nouvel iPhone, en particulier autour des promotions. Alors qu’Apple propose généralement les mêmes promotions, les opérateurs ont d’autres moyens de cibler les acheteurs potentiels d’iPhone par e-mail et SMs.

