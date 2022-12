Microsoft acquiert Lumenisity pour apporter la technologie de la fibre à Core creux au cloud Azure

Pourquoi c’est important : les fibres à Core creux (HCF) ne sont pas une nouvelle solution en soi, mais la conception innovante conçue par la startup britannique Lumenisity fait passer cette technologie des années 90 au niveau supérieur. Microsoft va maintenant en tirer le meilleur parti en optimisant sa plateforme cloud pour les clients professionnels et gouvernementaux.

Lumenisity, une société fondée autour de solutions de mise en réseau à fibre creuse (HCF) de nouvelle génération, a été acquise par Microsoft pour un montant non divulgué. Selon l’annonce officielle de Redmond, les fibres HCF seront utilisées pour étendre la capacité de l’entreprise à optimiser son infrastructure cloud mondiale pour les clients ayant besoin d’exigences de latence et de sécurité plus strictes.

Les câbles HCF sont une combinaison de fibres optiques et de câbles coaxiaux. La conception exclusive de Lumenisity améliore la technologie de base avec un Core creux rempli d’air entouré d’un anneau de tubes de verre. La lumière peut voyager plus rapidement dans l’air que dans le verre, et un essai récent de Comcast a montré comment un seul brin du HCF de Lumenisity pouvait fournir des débits de données allant de 10 Gbps à 400 Gbps.

BT Group – anciennement connu sous le nom de British Telecom – a également testé la technologie Lumenisity, trouvant une réduction potentielle de la latence jusqu’à 50 % par rapport à la fibre traditionnelle. De plus, euNetworks Fiber UK teste actuellement des câbles HCF pour répondre aux besoins de mise en réseau de la Bourse de Londres.

Selon Microsoft, les solutions HCF pourraient en effet apporter des avantages significatifs à toute une gamme d’industries, notamment la santé, les services financiers, la fabrication, la vente au détail et le gouvernement. Les câbles HCF de Lumenisity peuvent servir des transactions à grande vitesse, avec une bande passante accrue et des communications à haute capacité.

La conception exclusive des câbles offre également une sécurité et une détection des intrusions améliorées « pour le gouvernement fédéral et local à travers le monde », a déclaré Microsoft. Pour les applications de soins de santé, a déclaré Redmond, les câbles HCF peuvent accueillir de plus grands volumes d’ensembles de données, accélérant ainsi la récupération, le partage et le stockage d’images médicales dans le cloud.

Les câbles Lumenisity offrent des avantages significatifs par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels construits avec un Core solide en verre, notamment : une vitesse globale accrue et une latence plus faible car la lumière se déplace 47 % plus rapidement que dans le verre de silice standard ; une sécurité et une détection d’intrusion améliorées grâce à la structure interne innovante de Lumenisity ; réduction des coûts et amélioration de la qualité du réseau grâce à l’élimination des non-linéarités de la fibre et à un spectre plus large ; potentiel de perte de signal ultra-faible permettant un déploiement sur de plus longues distances sans répéteurs.

Lumenisity a été fondée en 2017 en tant que spin-off du Centre de recherche en optoélectronique (ORC) de l’Université de Southampton pour commercialiser des percées dans le développement de la fibre optique à cœur creux. La société a remporté le prix du meilleur composant de fibre lors des prix de l’industrie de l’exposition de la Conférence européenne sur les communications optiques (ECOC) et vient de terminer la construction d’une usine de fabrication de 40 000 pieds carrés à Romsey, au Royaume-Uni.