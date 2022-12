Eve commence le déploiement de Matter pour Eve Energy, Eve Door & Window et Eve Motion

Eve, le célèbre fabricant de produits HomeKit, a annoncé qu’il publiera une mise à jour optionnelle du micrologiciel pour ses produits Eve Energy, Eve Door & Window et Eve Motion, ce qui en fera les premiers produits Thread disponibles sur le marché pour la nouvelle norme Matter. Cette mise à jour permettra aux clients de connecter leurs produits Eve à l’écosystème Samsung SmartThings et, bientôt, Google Home et Amazon Alexa.

Les propriétaires existants de ces appareils peuvent s’inscrire au programme d’accès anticipé Eve x Matter pour obtenir un accès anticipé à la mise à jour du micrologiciel. L’un des principaux avantages de la mise à jour du micrologiciel est que les clients ne perdront pas l’accès aux fonctionnalités personnalisées qu’ils ont l’habitude d’utiliser avec HomeKit. Les produits Eve continueront d’offrir des fonctionnalités uniques sur HomeKit, de sorte que les clients qui décident de passer à Matter pourront toujours utiliser des fonctionnalités telles que les horaires autonomes, les verrouillages enfants et les automatisations avancées dans les applications Eve et Apple Home.

Pour mettre à jour leurs appareils vers Matter, les clients auront besoin d’un Home Hub compatible avec le routeur Thread Border, comme un HomePod mini, Apple TV 4K (2e génération) ou Apple TV 4K (3e génération 128 Go) connecté à leur Wi-Fi et mis à jour. à la dernière version de tvOS. Vous aurez également besoin d’un iPhone ou d’un iPad exécutant iOS/iPadOS 16.2 ou version ultérieure pour mettre à niveau le micrologiciel sur leurs appareils Eve à l’aide de l’application Eve iPhone.

Matter s’appuie sur le framework HomeKit existant, ajoutant la prise en charge de nouveaux protocoles de communication tels que Thread et Bluetooth LE pour permettre à une plus large gamme d’appareils de se connecter à HomeKit. L’un des principaux avantages de Matter est sa capacité à permettre aux appareils domestiques intelligents de communiquer directement entre eux plutôt que de devoir passer par un hub ou un pont central. Cela permettra aux appareils de partager plus facilement des informations et de répondre aux commandes, ce qui se traduira par une expérience de maison intelligente plus transparente et efficace.

Matter soutiendra également la création de « réseaux maillés » dans lesquels les appareils domestiques intelligents peuvent communiquer entre eux, même s’ils ne sont pas à portée d’un concentrateur central. Cela permettra aux appareils domestiques intelligents de rester plus facilement connectés et réactifs, même dans les grandes maisons ou les maisons avec une mauvaise couverture Wi-Fi.

