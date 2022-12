Meilleures graines pour Minecraft 1.19 et 1.20 en 2022

Au milieu de 2022 — et sur le point d’accueillir une nouvelle année — nous n’allons pas découvrir ce qu’est Minecraft, ni pourquoi c’est un phénomène imparable qui lui a permis de devenir l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Cependant, de nombreux joueurs ignorent encore ce que sont les graines et comment elles fonctionnent.

Les graines, appelées graines en anglais, sont essentiellement des mondes partagés sous forme de code. Si nous en créons un, travaillons dessus et écrivons son code, vous n’avez qu’à le saisir dans votre jeu pour en générer une copie, exactement la même du premier au dernier détail. C’est un moyen fantastique d’élargir l’expérience et de découvrir de grandes aventures, car c’est un processus très simple.

Les meilleures graines pour Minecraft en 2022 (versions 1.19 et 1.20)

mangrove

Vous aimez les grenouilles et les balades le long de la côte ? Eh bien, vous avez ici une ville, une énorme pyramide et une épave qui attendent d’être pillées.

Graine : -3546842701776989958 (version 1.19)

grotte marine

C’est une montagne imposante située à côté de la mer, à laquelle on ne peut accéder que par l’un de ses côtés pour découvrir qu’elle est creuse à l’intérieur. Un endroit idéal pour trouver des Axolotls, ces salamandres colorées capables d’attaquer d’autres espèces marines.

Graine : -1058557249 (version 1.19)

ville souterraine

Ce que vous pouvez trouver à l’intérieur est un mystère, mais ne vous sentez-vous pas comme Indiana Jones dès que vous voyez l’image ? La ville est située à plusieurs mètres de profondeur, et il y a sûrement autant de dangereux que de trésors.

Graine : -2411962888717872099 (version 1.20)

diamants pour tout le monde

Il se passe la même chose avec les diamants dans Minecraft qu’avec ceux qui existent dans le monde réel : n’importe qui aimerait en avoir beaucoup. Dans cet endroit, vous aurez accès à d’immenses cavernes dans lesquelles vous pourrez en obtenir plusieurs avec une seule tranche.

Graine : -4361528937055201680 (version 1.19)

Village sur la montagne enneigée

Ici, vous ne devriez pas vous soucier des pillards, et en principe, pas non plus des ennemis. Donc, si vous voulez vivre une aventure dans une région confortable mais spectaculaire comme une ville située au sommet d’une montagne et dans laquelle l’horizon s’étend à perte de vue, vous savez.

Graine : -1835791246155633249 (version 1.19)

villes dans l’obscurité profonde

Les plus audacieux ressentent une prédilection pour ce type de biome, et cette graine promet des émotions fortes, puisque jusqu’à 15 villes antiques sont cachées à plusieurs mètres sous terre dans lesquelles, outre les menaces habituelles d’obscurité profonde, les trésors ne manquent pas et ressources précieuses à trouver.

Graine : -2296616468809785931 (version 1.20)

Avez-vous besoin de l’aide d’Allay ?

Eh bien ici, vous pouvez en trouver beaucoup. Il s’agit d’un PNJ sous la forme d’un fantôme qui vous aide à transporter et à récupérer des objets du même type, mais ils ne sont pas trop faciles à localiser. Au lieu de cela, si vous vous rendez dans ce manoir caché dans la forêt profonde, vous n’aurez aucun problème à les trouver.

Graine : -702411727950161736 (version 1.19)

Plus de graines de Minecraft

Plonger à la recherche de graines intéressantes est tout un défi car il y en a des millions et tout dépend de ce que vous recherchez. Internet regorge de vidéos et de sites Web qui les compilent. Par exemple, dans ce lien, vous avez une carte interactive vraiment complète, dans laquelle vous pouvez même entrer des coordonnées et appliquer des filtres de recherche.