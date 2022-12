Le navigateur Tor désormais optimisé pour Apple Silicon avec une nouvelle application universelle

Le navigateur Tor est désormais optimisé pour Apple Silicon, grâce à une nouvelle mise à jour déployée cette semaine. Avec la dernière version de Tor Bowser 12.0, la version Mac du navigateur basé sur Firefox est désormais une application universelle, ce qui indique qu’elle peut s’exécuter nativement sur les Mac avec des puces Apple Silicon ou Intel utilisant le même binaire.

La mise à jour a été annoncée dans un article de blog cette semaine. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Tor Browser est basé sur Firefox et offre plus de confidentialité et d’anonymat avec un cryptage avancé. L’application permet également aux utilisateurs d’accéder aux noms de domaine .onion, qui ne sont disponibles que via le réseau Onion. Tor Browser, bien que de niche, est open source et est devenu un outil crucial pour les personnes qui cherchent à « faire l’expérience d’une véritable navigation privée sans suivi, surveillance ou censure ».

Tor Browser 12.0 ajoute un certain nombre d’améliorations différentes, notamment la prise en charge de plusieurs paramètres régionaux sur le bureau, les mises à niveau de l’application Android, etc. Pour les utilisateurs d’Apple, cependant, le changement le plus notable est l’ajout de la prise en charge native d’Apple Silicon, une tâche qui, selon l’équipe du projet Tor, « n’était pas une mince tâche ».

Dans le passé, le navigateur Tor sur Mac avec Apple Silicon fonctionnait en utilisant la traduction Rosetta. Cette mise à jour, cependant, transforme l’application en un binaire universel afin que la même version de l’application puisse s’exécuter de manière native sur les machines Apple Silicon et Intel. Un binaire universel peut s’exécuter nativement sur les deux car il contient du code exécutable pour les architectures Intel et Apple Silicon.

Ce n’était pas une mince tâche, mais nous sommes heureux de dire que Tor Browser 12.0 prend désormais en charge Apple Silicon de manière native. Comme l’approche de Mozilla pour Firefox, nous avons également opté pour un Universal Binary – ce qui indique que les versions x86-64 (c’est-à-dire compatible Intel) et ARM64 (c’est-à-dire compatible Apple Silicon) sont regroupées avec la bonne version choisie automatiquement lors de l’exécution.

Le navigateur Tor peut être téléchargé à partir du site Web du projet Tor. Il est recommandé de télécharger directement à partir d’ici pour vous assurer que vous téléchargez la version correcte et légitime du navigateur Tor.

