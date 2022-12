Comment jouer à Call of Duty Raids : Comment fonctionne le nouveau mode de jeu ?

Avec l’arrivée de Call of Duty Modern Warfare II Saison 1 Reloaded, le jeu a reçu un grand nombre de nouveautés qui viendront s’ajouter aux différents modes de jeu. Pour commencer, DMZ obtiendra un biolab à haut risque, Warzone le nouveau mode Warzone Cup, et Modern Warfare II obtiendra le tout premier Special Ops Raid.

Quels sont les raids

Les appels de raid sont des opérations spéciales qui seront liées aux événements de Modern Warfare II. C’est un mode de jeu qui nécessite le jeu dans son mode campagne, donc seuls les utilisateurs qui ont le jeu complet peuvent y jouer, et non les modes de jeu gratuits de Warzone.

Cette première opération spéciale s’appelle Atomgrad, et nous y contrôlerons Price, Farah et Gaz avec l’intention de découvrir les secrets cachés à l’intérieur d’une installation ennemie très, très fortifiée.

Le trio d’opérateurs (que vous contrôlerez avec deux autres amis ou utilisateurs) doit explorer un bunker à Urzikstan où une équipe de compagnons disparus semble être détenue. Il s’agit d’une mission qui sera assez complexe et compliquée, et où vous devrez vous entendre parfaitement avec le reste de vos coéquipiers afin d’avancer vers la victoire.

Comment accéder au raid

La particularité du mode est qu’il ne sera pas disponible en premier. Pour être éligible à la mission, vous devez répondre à une exigence, à savoir que nous avons besoin d’une clé de raid pour activer la mission.

Comment obtenir une clé de raid dans Call of Duty Modern Warfare II, Warzone et DMZ

Il existe trois façons différentes d’obtenir une clé Raid, et ce sont les suivantes :

Terminez un défi quotidien spécifique à partir des modes multijoueur ou Space Ops.

Placez-vous dans le top 20 classé dans n’importe quelle liste de lecture Warzone 2.0.

Extrayez avec un hélicoptère d’extraction plus de 30 000 dollars en espèces.

Si vous remplissez l’une de ces trois conditions, vous obtiendrez une clé de raid pour accéder à l’opération spéciale. Ce ne sont pas des tâches particulièrement difficiles, mais la partie compliquée viendra plus tard avec l’opération. Par conséquent, il existe une série de recommandations que vous devez prendre en compte.

Recommandations avant de jouer au Raid

Un raid n’est pas du tout une mission facile, vous devez donc être motivé avant d’entrer dans la bataille. Dans l’idée de pouvoir s’entraîner et de mieux connaître le type de combat qui vous attend, les développeurs recommandent d’accéder au préalable aux Opérations Spéciales et de terminer les missions plus courtes pour avoir une petite idée de ce qui nous attend (les Raids sont beaucoup plus étendu). .

De cette façon, vous vous familiariserez avec la façon d’attaquer de l’ennemi, le système de kit d’opérations spéciales et les différentes stratégies à suivre pour attaquer et défendre les positions. De plus, si vous terminez les opérations spéciales, vous obtiendrez des récompenses permanentes qui vous seront utiles.

Quand pouvez-vous jouer au Raid ?

Le premier raid n’arrivera pas tant que la mise à jour de la saison 1 ne sera pas disponible, et cela n’arrivera pas avant le 14 décembre, date à laquelle nous pourrons mettre à jour le jeu et tous les modes de jeu seront disponibles.