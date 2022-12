Des Mac inédits repérés dans une nouvelle base de données avant le lancement présumé début 2023

Au cours des dernières semaines, nous avons vu du matériel Mac inédit émerger via les résultats des tests Geekbench. Maintenant, une paire de Mac inédits a fait surface dans une autre base de données : l’enquête sur le matériel et les logiciels Steam de novembre. Cela survient alors qu’Apple devrait publier des versions de mise à niveau du MacBook Pro et du Mac Studio au début de 2023.

Les nouveaux Mac M2 arrivent bientôt

Steam publie chaque mois des données indiquant le type de matériel informatique et de logiciels utilisés par ses joueurs. Cela inclut des éléments tels que les versions du système d’exploitation, les données de spécifications, etc. Généralement, ces résultats ne présentent pas beaucoup d’intérêt pour le grand public, mais les résultats de novembre sont particulièrement intéressants en raison de ces Mac inédits.

Repéré pour la première fois par un MacRumeurs pronostiqueur, les résultats de l’enquête de novembre montrent deux Mac inédits avec les identifiants de modèle « Mac14,6 » et « Mac15,4 ». L’utilisation de ces Mac est répertoriée à « 0,00 % », ce qui indique qu’ils ne sont pas du tout largement utilisés. Au lieu de cela, un très, très petit nombre d’ingénieurs Apple testent probablement les performances de jeu de ces Mac à l’aide du logiciel Steam.

L’identifiant « Mac14,6 » a été repéré à plusieurs reprises récemment dans les résultats des tests Geekbench. On pense que les résultats représentent la puce M2 Max, avec des scores monocœur de 2027 et un score multicœur de 14888 dans un test. Dans un autre résultat Geekbench divulgué, la puce M2 Max a marqué 1853 sur un seul cœur et 13855 sur plusieurs cœurs.

D’un autre côté, nous n’avons pas encore vu l’identifiant « Mac15,4 » ailleurs que dans ces données Steam. Il est probable que ce numéro de modèle fasse référence à un autre Mac inédit alimenté par M2, comme une nouvelle version de Mac Studio ou un autre modèle de MacBook.

Selon les rumeurs, Apple prévoit d’introduire plusieurs nouveaux Mac en 2023. Cela comprend un nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Mac Studio et le tant attendu Mac Pro alimenté par Apple Silicon. Il y a également eu des rapports sur une nouvelle version du Mac mini avec une puce M2 à l’intérieur.

En ce qui concerne la puce M2 Max, il est fort probable qu’elle alimente les versions haut de gamme du nouveau MacBook Pro et le modèle Mac Studio d’entrée de gamme. Le modèle de base du MacBook Pro est susceptible d’être alimenté par la puce M2 Pro. La puce M2 qui alimente le MacBook Air 2022 et le dernier iPad Pro n’est que 11 % plus rapide que le M1, il ne sera donc pas surprenant que la gamme M2 Pro et M2 Max ne soit pas une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :