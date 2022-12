Uber et Uber Eats déploient désormais des activités en direct pour l’écran de verrouillage et l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

La prise en charge des activités en direct dans iOS 16 s’est lentement développée depuis le lancement de la fonctionnalité dans le cadre d’iOS 16.1. Maintenant, Uber commence à déployer la prise en charge des activités en direct pour Uber et Uber Eats. Cela permet aux utilisateurs de suivre facilement leurs trajets et leurs commandes via l’écran de verrouillage ou l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro.

Uber et Uber Eats déploient désormais des activités en direct

Quand Apple a annoncé Live Activities, l’application Uber était l’un des exemples qu’elle a montrés. La fonctionnalité, cependant, n’était pas disponible jusqu’à présent. Le lancement des activités en direct pour Uber a été repéré pour la première fois par un utilisateur sur Reddit, qui a vu l’option apparaître pour un trajet Uber hier. Un autre utilisateur sur Twitter rapporte également qu’ils ont vu la fonctionnalité pour Uber et Uber Eats.

La fonction d’activité en direct d’Uber affiche une animation de la progression de votre course ou de votre livraison. Par exemple, pour un trajet Uber, vous verrez une barre de progression de base indiquant à quelle distance vous vous trouvez de votre destination ainsi que votre heure de dépôt estimée. L’heure de dépôt s’ajuste en fonction de votre ETA réelle pour tenir compte de facteurs tels que le trafic et d’autres retards.

Pour l’application Uber Eats, vous verrez la progression de votre commande en direct au fur et à mesure qu’elle est préparée par le restaurant, récupérée par le chauffeur-livreur et finalement livrée à votre porte d’entrée.

Selon ces utilisateurs, la mise en place de l’Uber Live Activity dans l’île dynamique laisse à désirer. À l’heure actuelle, il affiche l’heure estimée de votre arrivée à côté d’une icône de taxi. Vous pouvez cependant appuyer longuement sur l’île dynamique pour afficher toutes les informations de l’activité en direct. Il y a aussi apparemment des bugs avec la façon dont l’activité en direct d’Uber coexiste avec l’activité en direct intégrée qui apparaît lorsque le GPS de votre iPhone est utilisé.

Dans l’état actuel des choses, il semble qu’Uber déploie lentement des activités en direct pour les utilisateurs d’Uber et d’Uber Eats. Tout le monde ne voit pas encore la nouvelle fonctionnalité, signalant que la société pourrait procéder à un déploiement par étapes tout en continuant à tester la fonctionnalité.

Vous pouvez télécharger les dernières versions des applications Uber et Uber Eats depuis l’App Store. Assurez-vous également que les activités en direct sont activées pour ces applications en accédant à l’application Paramètres, en trouvant les applications Uber et Uber Eats, puis en activant la bascule « Activités en direct ».

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :