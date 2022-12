Hideo Kojima tease Death Stranding 2 aux Game Awards

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Hier soir, Hideo Kojima est monté sur scène lors des Game Awards pour parler brièvement de son prochain projet. Une bande-annonce de quatre minutes pour Death Stranding 2 (titre provisoire) a été diffusée avant que Kojima et un traducteur ne sortent pour un échange avec Geoff Keighley. L’hôte est intervenu en demandant en quoi DS2 serait différent de l’original.

Kojima a déclaré qu’il ne pouvait pas être précis pour le moment, mais a souligné la bande-annonce qui vient de faire ses débuts et a laissé entendre qu’il y avait plusieurs indices qui attendaient d’être découverts.

Keighley a souligné quelques-uns des acteurs du jeu présents avant de demander comment la pandémie avait eu un impact sur la narration de Kojima et le thème du jeu. Kojima a déclaré qu’il avait écrit l’histoire avant la pandémie, mais après l’avoir vécue, il a tout réécrit à partir de zéro. « Je ne voulais pas non plus prédire d’autres avenirs, alors je l’ai réécrit », a-t-il plaisanté.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape, Kojima a déclaré qu’il avait bien sûr DS2 dans le pipeline et un autre titre complètement nouveau sur lequel il travaillait ainsi que d’autres projets visuels. Il espère en révéler plus bientôt sur ces fronts.

Death Stranding est sorti en 2019 pour la PlayStation 4 et était le premier jeu de Kojima après avoir quitté Konami quelques années plus tôt. Le jeu d’action met en vedette Norman Reedus (Daryl Dixon de The Walking Dead) dans le rôle de Sam Porter Bridges, un coursier qui livre des marchandises aux villes isolées et aide à les connecter à un réseau de communication. Le jeu a été porté sur PC à l’été 2020 avant de trouver son chemin vers la PlayStation 5 en septembre 2021.

Quant au nouveau teaser, il met en scène Léa Seydoux et un Sam beaucoup plus âgé. Le reste est probablement mieux laissé à votre propre interprétation.

Kojima n’a pas partagé de date de lancement et étant donné que Reedus a déclaré en mai qu’ils venaient de commencer la production, Death Stranding 2 – ou quel que soit son nom – pourrait encore être dans quelques années.