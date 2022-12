Les employés de l’Apple Store en Australie prévoient de se mettre en grève pendant la période chargée des achats des Fêtes

Dans le cadre de la poursuite des efforts de syndicalisation et des négociations, les employés des Apple Store en Australie devraient déclencher une autre grève plus tard ce mois-ci. Cela fait suite à une grève brève mais notable en octobre, où 150 des 400 employés de l’Apple Store du pays se sont mis en grève pendant une heure.

Bien que la grève d’octobre ait été brève, elle est entrée dans l’histoire non seulement comme la toute première grève des employés d’Apple Store, mais aussi comme la première grève coordonnée au niveau national par les travailleurs du commerce de détail en Australie. Ceux qui ont pris part à la grève étaient des membres du Syndicat des travailleurs du commerce de détail et de la restauration rapide (RAFFWU). Les employés ont également protesté en refusant de faire certains aspects de leur travail, notamment les réparations d’AirPods et la livraison des stocks.

Cette fois-ci, les employés d’Apple Store en Australie prévoient une grève plus notable. Selon un nouveau rapport de Reuters, les employés de l’Apple Store prévoient de faire grève à partir de 15 heures, heure locale, le 23 décembre. Cela se poursuivrait jusqu’à la veille de Noël, qui est « une période de pointe pour les ventes » d’appareils Apple.

La grève aurait lieu dans tout le pays en Australie, mais on s’attend à ce qu’elle « ait le plus grand impact dans deux points de vente à Brisbane, et un à Adélaïde et à Newcastle où RAFFWU compte le plus de membres ».

En plus de la grève, les employés en Australie sont sur le point d’intensifier d’autres actions de grève :

D’autres actions de grève qui se sont poursuivies depuis le début de cette année seront également intensifiées, a déclaré RAFFWU, notamment l’interdiction de la réparation d’iPhone et d’Apple Watch pendant certaines heures dans certains points de vente, l’interdiction de répondre à la porte dans d’autres, l’interdiction d’effectuer des ventes, et l’interdiction de porter le t-shirt rouge festif de l’entreprise.

En Australie, les employés de l’Apple Store demandent des changements, notamment une augmentation des salaires, une amélioration des horaires et un accord d’augmentation annuelle des salaires. Les travailleurs de l’Apple Store sont représentés par le syndicat australien des travailleurs du commerce de détail et de la restauration rapide.

