L’ADN le plus ancien jamais séquencé révèle à quoi ressemblait l’Arctique il y a deux millions d’années

Extrait des dépôts sédimentaires du pergélisol du Groenland, il a battu le précédent record d’un exemplaire d’os de mammouth sibérien ayant vécu il y a un million d’années.

Illustration des plantes et des animaux qui vivaient autrefois dans le nord du Groenland / Crédit : Beth Zaikenjpg

La longue histoire de la Terre, dans les différentes phases qui ont caractérisé son passé, vient de s’enrichir d’un nouveau chapitre « révolutionnaire » sur l’évolution de la vie, révélant une riche variété de plantes et d’animaux qui vivaient autrefois dans le nord du Groenland. Il a été découvert, dans les sédiments enfouis dans les profondeurs de l’Arctique, par une équipe internationale de scientifiques dirigée par le professeur Eske Willerslev de l’Université de Cambridge et le professeur Kurt H. Kjær de l’Université de Copenhague, qui ont identifié certaines des plus anciennes jamais séquencé.

Ces minuscules morceaux d’ADN environnemental ont été trouvés dans la formation de Kap København, un dépôt de sédiments de près de 100 mètres d’épaisseur caché dans l’embouchure d’un fjord de l’océan Arctique, à l’extrême nord du Groenland. Le climat de ces lieux, expliquent les chercheurs dans une étude publiée le natures, variait entre arctique et tempéré et était de 10 à 17°C plus chaud que le Groenland aujourd’hui. En utilisant une technologie de pointe, les chercheurs ont également découvert que les fragments avaient un million d’années de plus que le précédent record, détenu par un exemplaire d’ADN prélevé sur un os de mammouth sibérien.

L’ancien matériel génétique a été utilisé pour cartographier un écosystème vieux de deux millions d’années qui a résisté aux changements climatiques extrêmes. « Un nouveau chapitre révolutionnaire couvrant un million d’années supplémentaires d’histoire s’est enfin ouvert et pour la première fois, nous pouvons regarder directement l’ADN d’un écosystème qui remonte si loin dans le temps – a déclaré le professeur Willerslev – . L’ADN peut se dégrader rapidement, mais nous avons montré que dans les bonnes circonstances, nous pouvons maintenant remonter plus loin dans le temps que n’importe qui aurait pu l’imaginer.”.

Les analyses ont mis en évidence l’existence d’animaux, de plantes et de micro-organismes, notamment des rennes, des lièvres, des bouleaux et des peupliers. Les chercheurs ont même trouvé des traces génétiques de mastodontes, une espèce de mammouth de la période glaciaire dont on ne pensait même pas qu’elle vivait au Groenland. « Certains des fragments d’ADN ont été facilement classés comme prédécesseurs des espèces d’aujourd’hui, d’autres ne pouvaient être apparentés qu’au niveau du genre et certains provenaient d’espèces qu’il était impossible de placer dans les bibliothèques d’ADN d’animaux, de plantes et de micro-organismes encore vivants au 21e siècle.», ont précisé les universitaires.

Les résultats obtenus sur les échantillons prélevés à Kap København éclairent une période qui n’avait jamais été examinée d’un point de vue génétique, ce qui, espèrent les chercheurs, permettra d’identifier les « astuces » utilisées par les plantes pour résister au changement climatique. « Il est possible que le génie génétique puisse imiter la stratégie développée par les espèces végétales il y a deux millions d’années pour survivre à un climat caractérisé par la hausse des températures et empêcher leur extinction – a ajouté le professeur Kjær – . C’est l’une des raisons pour lesquelles cette percée scientifique est si importante, car elle pourrait révéler comment nous essayons de contrer l’impact dévastateur du réchauffement climatique.”.