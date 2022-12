Dropbox et son rival iCloud, Proton Drive, reçoivent l’application iOS ; utilise un cryptage de bout en bout

Proton Drive, un rival de Dropbox et iCloud, a lancé aujourd’hui des applications iOS et Android pour les niveaux de stockage cloud gratuits et payants.

Comme on pouvait s’y attendre de la part de l’entreprise qui a lancé un service de messagerie cryptée, Proton Mail, l’accent est mis sur la confidentialité et la sécurité…

Arrière plan

Proton est surtout connu pour son application de messagerie sécurisée. Par défaut, le courrier électronique est entièrement non crypté. Il est envoyé de serveur à serveur sous forme de texte brut et peut potentiellement être lu par toute personne ayant accès à l’un des points par lesquels il passe en route vers le destinataire.

Une solution consiste à utiliser le protocole de cryptage PGP (Pretty Good Privacy). Faire cela avec la plupart des clients de messagerie est assez maladroit, donc Proton a créé Proton Mail pour intégrer PGP et d’autres normes de cryptage dans le client de messagerie. Initialement lancée en tant qu’application Web en 2013, une application iOS ProtonMail a été lancée en 2016. L’année suivante, une application de pont a été lancée pour ajouter un cryptage tout aussi simple à Apple Mail.

Proton Drive est un rival iCloud plus sécurisé

Sans surprise, la confidentialité est également le message clé avec son service de stockage en nuage. Proton Drive propose un service de stockage en nuage avec chiffrement de bout en bout (E2EE). Cela indique que les fichiers sont cryptés sur votre appareil avant d’être téléchargés, de sorte que même Proton ne peut pas les décrypter.

Le cryptage de bout en bout garantit que personne, pas même nous, ne peut accéder à vos fichiers. Les fichiers, les noms de fichiers, les noms de dossiers, etc., sont tous entièrement chiffrés au repos et en transit vers le cloud sécurisé. Proton est basé en Suisse et vos fichiers sont protégés par les lois suisses sur la confidentialité, qui sont parmi les plus strictes au monde. Nous croyons en la confiance par la transparence. Proton Drive est open source, donc tout le monde peut vérifier que notre stockage cloud crypté fonctionne comme décrit. Proton Drive est également régulièrement audité pour la confidentialité et la sécurité par des experts tiers indépendants.

Cela contraste avec des services concurrents comme Dropbox et iCloud, qui ne chiffrent actuellement que les fichiers au repos. Cela indique que les fichiers sont téléchargés depuis votre appareil sous une forme non cryptée, puis cryptés par le serveur. Dans cette situation, la société de stockage en nuage connaît la clé de chiffrement et a la capacité de déchiffrer vos fichiers. C’est ainsi qu’Apple a pu autoriser les forces de l’ordre à accéder aux sauvegardes iCloud des iPhones, à la réception d’une ordonnance du tribunal. Cela crée également des risques de problèmes exposant les données des utilisateurs.

(Dropbox a annoncé son intention de passer à E2EE, du moins pour les utilisateurs professionnels, et Apple affirme avoir des projets similaires pour iCloud, bien que les progrès aient été extrêmement lents.)

Application iCloud et Android

Le bord rapporte que Proton a lancé aujourd’hui les applications iOS et Android Proton Drive, qui vous permettent de synchroniser et d’accéder aux fichiers depuis votre téléphone.

Proton, une startup de confidentialité plus connue pour son service de messagerie cryptée Proton Mail, vient d’annoncer que son service de stockage en nuage crypté de bout en bout est disponible à partir d’aujourd’hui en tant qu’application Android et iOS. Proton Drive est disponible dans les niveaux gratuits et payants, offrant aux utilisateurs un moyen de télécharger, stocker et partager en toute sécurité des fichiers directement à partir de leurs appareils mobiles.

Proton Drive offre un niveau gratuit, mais il est encore moins généreux qu’Apple, à seulement 1 Go. Vous pouvez obtenir 200 Go pour 4,99 $/mois ou 500 Go pour 11,99 $/mois – avec des réductions pour les plans d’un et deux ans, ramenant les prix à aussi peu que 3,49 $ et 7,99 $ par mois.

