Fortnite x My Hero Academia : tout ce que l’on sait sur la collaboration à venir

La collaboration My Hero Academia arrive sur Fortnite plus tôt que tard, étant l’une des principales revendications de la saison 1 du chapitre 4. Dans cette nouvelle, nous compilons tout ce que nous savons à ce sujet, y compris quand il sortira et quels skins arriveront :

Quand la collaboration My Hero Academia sera-t-elle disponible sur Fortnite ? Les dates et tous les détails

Epic Games a montré un teaser du prochain contenu qui arrivera sur Fortnite en décembre 2022 : les collaborations avec Mr. Beast (dont le skin a pu être aperçu à la fin de l’événement Fracture), la collaboration avec le joueur NBA Giannis Antetokounmpo et la collaboration avec Mon université de héros.

Une page du populaire magazine japonais Weekly Shōnen Jump a révélé que la collaboration My Hero Academia arrivera sur Fortnite le 16/12/2022. Nous vous en informerons dès qu’il sera disponible.

Quels objets et skins My Hero Academia arrivent sur Fortnite ? Toutes les informations

Dans la bande-annonce de gameplay de Fortnite Chapter 4 Season 1, nous ne pouvions voir personne d’autre qu’Izuku Midoriya / Deku lancer un Detroit Smash. Le Detroit Smash serait une nouvelle Arme Mythique de Fortnite Chapitre 4 – Saison 1, similaire au Dragon Ball Kamehameha lors de la Saison 3 du Chapitre 3 du jeu. Et apparemment, son effet sera également similaire, lançant une énorme vague d’énergie frontale qui inflige de gros dégâts et détruit des éléments de la scène.

En plus du skin Deku, d’autres skins My Hero Academia pourraient arriver dans le jeu. Jusqu’à présent, les collaborations qu’il y a eu d’anime dans Fortnite ont été en packs de quatre personnages (trois garçons et une fille), donc les trois autres candidats forts seraient All MIght, Katsuki Bakugo / Dynamight et Ochako Uraraka / Uravity.

Art officiel de la saison 1 de l’anime de My Hero Academia

Sources: Twitter/FortniteJeuNiteStats, Fortnite Battle Royale