Le défilement infini arrive dans la recherche Google

Pourquoi c’est important : c’était l’un des éléments de base de la recherche Web classique, mais plus maintenant : Google vient d’annoncer le retrait des résultats paginés pour la fonctionnalité SERP de l’entreprise, offrant aux utilisateurs un défilement (presque) infini à la place.

Avec juste un tweet simple publié il y a deux jours, Google a annoncé l’un des changements les plus révolutionnaires apportés par la société à son service de recherche Web : les résultats paginés seront remplacés par un défilement continu (alias « infini »), afin que l’utilisateur puisse « continuer à voir plus de résultats de recherche facilement . »

« Lorsque vous atteignez le bas d’une page de résultats de recherche », a déclaré Google, « vous pourrez désormais voir jusqu’à six pages de résultats » en même temps avant de se voir proposer un bouton classique « voir plus » pour tourner la page. . Ainsi, le défilement continu ne sera pas réellement complètement continu ou infini, même si la nouvelle approche changera les conventions de recherche que Google a suivies depuis le début de son entreprise commerciale.

Le défilement continu sera d’abord disponible pour les utilisateurs de la recherche Google aux États-Unis, et uniquement pour les résultats de recherche en anglais. La nouvelle fonctionnalité a été introduite pour la première fois sur mobile en octobre de l’année dernière, lorsque Google a souligné à quel point le défilement continu rendrait la recherche transparente et plus facile.

« Alors que vous pouvez souvent trouver ce que vous cherchez dans les premiers résultats », a déclaré Google, « parfois, vous voulez continuer à chercher. » La plupart des personnes qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires ont tendance à parcourir jusqu’à quatre pages de résultats de recherche, a déclaré la société, et la recherche continue devrait être la solution à ce type d’habitude de recherche.

La recherche continue/infinie est en effet devenue la norme pour une bonne partie du web moderne, à la fois pour les réseaux sociaux gigantesques et les modestes blogs personnels. Quoi qu’il en soit, à part la fonctionnalité SERP, Google introduit une autre fonctionnalité pour améliorer et moderniser son service le plus important pour les consommateurs et les entreprises sur le Web.

En commençant par les utilisateurs anglais aux États-Unis sur le Web mobile (Android, iOS), Google introduira dans les prochains jours de nouveaux filtres thématiques déroulants en haut des résultats de recherche. À l’heure actuelle, les filtres peuvent être utilisés pour limiter les résultats aux vidéos, aux actualités, aux images ou aux sites d’achat. Le nouveau sujet connexe offrira des options de filtrage plus contextuelles, a déclaré Google, telles que des filtres « sains » ou « faciles » lorsque vous recherchez des idées de dîner, « végétarien » ou « rapide » pour des repas sains, etc.