L’application populaire de budgétisation et de finance Copilot est désormais disponible sur Mac

L’une des applications de budgétisation et de planification financière les plus populaires pour iPhone, baptisée Copilot, s’étend pour la première fois au Mac. Copilot combine des rapports approfondis et une personnalisation pour vous aider à budgétiser et à suivre vos finances, avec « des informations sur les données financières hyper-personnalisées alimentées par l’apprentissage automatique ».

Copilot fonctionne en regroupant tous vos différents comptes en un seul endroit. Cela inclut des choses comme les cartes de crédit, les comptes chèques et d’épargne, les prêts et les données d’investissement. À partir de là, l’application apprend de l’historique de vos transactions et d’autres points de données pour vous donner un aperçu de vos dépenses.

Copilot est une maison magnifiquement conçue pour vos finances. Il suit automatiquement vos comptes et vous aide à naviguer dans vos finances tout au long du mois. Il trouve et suit également vos abonnements et vos factures, vous avertit lorsque vous êtes payé et vous montre un résumé de fin de mois qui reflète avec précision où est allé votre argent et comment votre valeur nette a changé. Sur Copilot tout est personnalisable, et vous pouvez facilement l’entraîner pour mieux appréhender vos finances. Vous pouvez également connecter vos comptes de placement pour voir vos avoirs et vos rendements.

À l’aide de vos données de transaction et de dépenses, Copilot crée ce qu’il appelle des « budgets réalistes » basés sur cette activité. Les budgets sont créés automatiquement en fonction de ces données de dépenses, mais vous pouvez les ajuster à votre guise et voir comment vous vous comparez chaque mois.

Vous pouvez utiliser Copilot pour surveiller tous vos comptes, recevoir des notifications push pour les dépôts et les dépenses inhabituelles, et suivre votre santé financière au fil du temps. L’application vous aide également à suivre tous vos différents abonnements afin que vous sachiez combien vous payez chaque mois pour les services de streaming, les applications, etc.

L’application Copilot pour Mac sera familière à tous ceux qui l’ont utilisée sur iPhone. Il y a une vue centrale du tableau de bord, puis un menu sur le côté gauche qui vous permet de plonger dans l’historique des transactions spécifiques, les données de compte, etc.

Je suis un utilisateur de Copilot depuis un certain temps et je m’appuie dessus (combiné à la feuille de calcul Google que je refuse d’abandonner, même si je le peux tout à fait) pour me donner un large aperçu de mes finances au quotidien. L’ajout d’un Mac est une mise à niveau majeure de l’expérience Copilot, car la budgétisation et le suivi des données financières sur l’iPhone étaient parfois fastidieux.

Une chose, cependant, qu’il me semble important de souligner, c’est que chacun a une façon différente de suivre sa santé financière. Bien que Copilot fonctionne pour moi, cela peut ne pas fonctionner pour vous. Il existe de nombreuses autres applications de budgétisation et de finance sur l’App Store si tel est le cas.

Copilot pour Mac est une application universelle et native, ce qui indique que les performances doivent être rapides et fiables sur n’importe quel Mac, qu’il s’agisse d’Apple Silicon ou d’Intel. Vous pouvez le télécharger dès aujourd’hui sur le site Web de Copilot. L’application coûte 8,99 $ par mois ou 69,99 $ par an.

