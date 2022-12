Star Wars Jedi: Survivor pourrait être lancé le 15 mars, la configuration système requise a été divulguée

Quelque chose à attendre avec impatience: Electronic Arts prévoyait d’organiser une révélation complète pour Star Wars Jedi: Survivor aux Game Awards 2022 cette semaine, mais quelqu’un a sauté sur le pistolet lors du téléchargement des détails du jeu sur Steam. Une bande-annonce est toujours en route, mais nous avons maintenant la configuration système requise et une date de sortie potentielle.

Les détails de publication du prochain Star Wars Jedi: Survivor de Respawn Entertainment sont brièvement apparus sur Steam cette semaine avant que la société ne les supprime. Le jeu sera lancé au début de l’année prochaine et la configuration système requise suggère des graphismes exigeants.

Après avoir nettoyé la page Steam et changé la date de sortie du 15 mars en « Coming Soon », EA confirmé qu’il présenterait une nouvelle bande-annonce pour Survivor lors des Game Awards du 8 décembre. Les utilisateurs ont quand même réussi à prendre des captures d’écran des détails divulgués avant qu’EA ne les supprime.

Selon Steam, STAR WARS Jedi: Survivor sortira le 15 mars https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs — Wario64 (@ Wario64) 5 décembre 2022

Survivor se déroule environ cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order de 2019. Pour ceux qui suivent le canon de Star Wars, cela place le jeu à peu près en même temps ou peu après la série Disney + Obi-Wan et Solo: A Star Wars Story, environ cinq ans avant la saison 1 d’Andor et 10 ans avant le film original de Star Wars. Jedi: Survivor proposera de nouveaux environnements plus vastes que son prédécesseur, de nouvelles capacités et de nouveaux styles de combat au sabre laser.

Le jeu ne sera lancé que sur les consoles PC, PlayStation 5 et Xbox Series, suggérant un saut technologique significatif par rapport à Fallen Order. Cette hypothèse confirme la différence entre la configuration système requise pour les deux jeux.

Fallen Order recommande une GeForce GTX 1070, mais ce GPU est le minimum requis pour Survivor. La caractéristique de carte graphique recommandée est passée à un RTX 2070 ou à un Radeon RX 6700 XT. De plus, les besoins de stockage de Survivor ont grimpé à 130 Go par rapport aux 55 Go de Fallen Order.

Le minimum: Processeur : 4 cœurs / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : VRAM 8 Go | GTX 1070 | Radeon RX 580 Recommandé: Processeur : Intel Core i5-11600K | Ryzen 5 5600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : RTX 2070 | RX 6700 XT

Pour beaucoup, les Game Awards sont plus une exposition de bandes-annonces qu’une remise de prix. L’émission de cette année dévoilera de nouvelles images de dizaines de titres, dont Survivor et Tekken 8. Le producteur Geoff Keighley a également promis d’annoncer plusieurs nouveaux jeux lors de l’événement.

Si Star Wars Jedi: Survivor est lancé en mars, il rejoint un trimestre d’ouverture mouvementé pour 2023, qui comprend des titres attendus comme Hogwarts Legacy et les remakes de Resident Evil 4, l’original Dead Space et Like A Dragon: Ishin.