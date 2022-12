Travaux pratiques : sac à dos HyperPack Pro avec compatibilité Apple Find My [Vidéo]

Hyper est peut-être mieux connu pour ses hubs USB-C et ses solutions de charge pour les appareils Apple, mais maintenant, ils ont lancé un sac à dos parfait pour toute votre technologie lors de vos déplacements. L’HyperPack Pro comprend une prise en charge intégrée de Find My pour toujours garder une trace de votre précieux équipement et de l’acheminement des câbles afin de garantir que tous vos appareils – de votre MacBook, iPad et iPhone jusqu’à vos AirPods – resteront chargés pendant vos déplacements et sur.

HyperPack Pro Trouver mon assistance

Le support Find My intégré est l’une des principales fonctionnalités; le module de localisation est situé tout en haut du sac à dos et s’intègre facilement au réseau. L’appariement est aussi simple que d’ouvrir l’application Find My, d’ouvrir la page des éléments, de sélectionner « + » et de sélectionner « Ajouter un autre élément ». En appuyant sur le module de localisation, le sac à dos apparaîtra pour s’associer à votre compte. Une fois jumelé, il offre le même excellent suivi de localisation que vous attendez du réseau Apple. Si vous le laissez derrière vous, vous recevrez une notification et son emplacement sur la carte sera mis à jour chaque fois qu’un iPhone sera à portée. Dans l’application Find My, vous pouvez faire jouer un son à l’HyperPack Pro pour faciliter la recherche de son emplacement exact, et le mettre en mode perdu vous mettra à jour chaque fois qu’un nouvel emplacement devient disponible et vous permet de laisser un moyen pour le chercheur de vous contacter pour récupérer vos objets de valeur.

Garder tout votre équipement Apple au même endroit

L’HyperPack Pro a été conçu en pensant aux techniciens. Il a une poche dédiée la plus proche de votre dos pour tous vos gros appareils électroniques. La plus grande section peut accueillir un ordinateur portable de 16 pouces tandis que la plus petite poche à côté est parfaite pour un iPad ou même le plus petit MacBook Air. Les deux sections sont rembourrées pour éviter d’endommager votre équipement. Conformément à cela, l’ensemble du sac à dos utilise un tissu résistant à l’eau et des fermetures à glissière pour empêcher l’eau de pénétrer dans vos appareils électroniques. Le haut de la poche comporte une fente pour les câbles de charge, qui passe à travers les trois compartiments principaux vers une pochette dédiée pour une grande banque de batteries.

Le deuxième compartiment Hyper se réfère simplement au « compartiment fourre-tout ». C’est là que vous obtenez la majorité des sacs à dos de 22 litres de volume. Vous avez des poches et des manches en filet plus petites pour ranger des objets plus petits, mais vous avez beaucoup d’espace pour ranger des livres, des écouteurs ou tout autre objet volumineux.

Le troisième grand compartiment est leur poche d’organisation technique. En haut, il y a une poche de blocage RFID zippée où vous pouvez mettre tous les articles RFID que vous souhaitez garder en sécurité. Vous avez alors deux emplacements plus grands. En dessous, vous avez la poche de chargement dédiée aux AirPods. C’est juste la bonne taille pour garder vos AirPods faciles à trouver, et de petites boucles sur le côté du sac à dos facilitent l’acheminement de votre câble sans qu’il ne vous gêne. Tout en bas, vous avez cette poche en filet pour votre banque de batteries. Il est parfait pour quelque chose comme la batterie de 245 watts d’Hyper, qui dispose de suffisamment de ports et de puissance pour garder votre MacBook, iPad, AirPods et iPhone tous chargés.

Le passage de charge vous permet d’acheminer vos câbles vers chacune des poches principales et également vers la poche extérieure sur le côté droit. Cette poche latérale a une petite pochette dédiée pour votre rondelle MagSafe afin que vous puissiez charger votre téléphone simplement en le glissant dans la poche.

HyperPack Pro garde les voyages à l’esprit

En plus de tous les aspects techniques du sac, il n’oublie pas les petites choses. Il y a une autre poche cachée, juste au bas du dos, idéale pour ranger votre passeport ou d’autres petits objets que vous souhaitez garder cachés. Il dispose également d’un passage pour la poignée de votre bagage, il est donc facile de le faire passer par un aéroport avec votre bagage à main. Il a une autre poche latérale pour une bouteille d’eau jusqu’à 1 litre, une poche pour lunettes de soleil doublée en microfibre et une grande poche à accès rapide qui est parfaite pour des choses comme les vestes de pluie.

HyperPack Pro

Que vous soyez un passionné de technologie, un créateur mobile ou si vous voulez simplement un bon sac à dos polyvalent, l’HyperPack Pro d’Hyper est un excellent moyen de garder votre équipement en sécurité et chargé lors de vos déplacements. Hyper lance l’HyperPack Pro via Indiegogo, et il est disponible à la commande dès maintenant. Une fois officiellement lancé, il aura un PDSF de 199 $, mais grâce à la campagne Indiegogo, vous pouvez l’obtenir à 50 % de réduction.

Obtenez l’HyperPack Pro à 50 % de réduction sur Indiegogo

