Tim Cook présente l’usine TSMC Arizona : « Ces puces peuvent être fièrement estampillées Made in America »

Comme prévu, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu aujourd’hui en Arizona, où il a visité la prochaine usine de semi-conducteurs TSMC aux côtés du président Joe Biden. Lors de remarques lors de l’événement, Cook a confirmé que TSMC fabriquera des puces pour Apple dans cette nouvelle usine TSMC, affirmant que les puces seront « fièrement estampillées » Made in America « . »

TSMC est le partenaire d’Apple pour la production des puces Apple Silicon utilisées dans tous ses produits. Cela inclut les puces de la série A utilisées dans des choses comme l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV, ainsi que les puces de la série M utilisées dans le Mac. Bloomberg avait précédemment annoncé que TSMC fabriquerait des puces pour Apple dans cette nouvelle usine située en Arizona.

Dans ses remarques préparées, Cook a félicité le président Biden pour son « leadership » et l’a remercié d’avoir promulgué la loi CHIPS. La loi CHIPS offre des milliards de dollars d’incitations aux entreprises pour la production de semi-conducteurs aux États-Unis.

Nous sommes rejoints cet après-midi par le président Biden, dont la présence envoie un signal fort sur l’importance de ce moment. Président Biden, merci pour votre leadership, et merci en particulier d’avoir promulgué la loi CHIPS, qui rendra possible de plus en plus de projets comme celui-ci. C’est une journée incroyablement excitante pour l’Amérique, pour l’Arizona et pour Apple aussi.

Cook a poursuivi en disant qu’Apple prévoyait de continuer à travailler avec TSMC au cours des prochaines années, alors que la société forme « des racines nouvelles et plus profondes en Amérique ». Il a vanté les progrès d’Apple Silicon au cours des dernières années, affirmant qu' »il n’y a pas de domaine où l’innovation a un plus grand impact qu’Apple Silicon ».

Le PDG d’Apple a ensuite confirmé que la société travaillerait avec TSMC pour fabriquer des puces Apple Silicon dans cette nouvelle usine en Arizona. « Ces puces peuvent être fièrement estampillées » Made in America « », a-t-il déclaré. « C’est une chance pour les États-Unis d’inaugurer une nouvelle ère de fabrication de pointe. »

Au cours des dernières années, les progrès que nous avons réalisés avec Apple Silicon ont transformé nos appareils. Il a débloqué de nouveaux niveaux de performance pour nos utilisateurs, leur permettant de faire des choses qu’ils n’auraient jamais pu faire auparavant. Lorsque vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, c’est extraordinaire ce que la technologie des puces peut réaliser. Aujourd’hui, grâce au travail acharné de tant de personnes, ces puces peuvent être fièrement estampillées « Made in America ». C’est un moment incroyablement significatif. C’est une chance pour les États-Unis d’inaugurer une nouvelle ère de fabrication de pointe. C’est la chance de créer des emplois américains de haute technologie ; les emplois du futur, les emplois qui pourraient définir notre avenir. Les États-Unis ont été fondés sur l’idée qu’une grande idée pouvait changer le monde. C’est un lieu inspiré par l’ingéniosité et l’ambition, par la créativité et la vision. C’est le terreau le plus fertile de la planète pour l’innovation.

Enfin, Cook a poursuivi en faisant l’éloge des États-Unis et en confirmant l’engagement d’Apple à « redonner à notre grand pays ». Apple « continuera à concevoir et à concevoir » des produits de base aux États-Unis et « continuera à approfondir » ses investissements dans l’économie.

Je sais qu’une entreprise comme Apple ne peut venir que d’Amérique, et nous nous engageons plus que jamais à redonner à notre grand pays. Nous allons continuer à concevoir et fabriquer nos produits phares aux États-Unis, comme nous l’avons toujours fait. Nous allons continuer à approfondir nos investissements dans l’économie américaine. Aujourd’hui n’est que le début. Aujourd’hui, nous combinons l’expertise de TSMC avec l’ingéniosité inégalée des travailleurs américains. Nous investissons dans un avenir plus fort et plus brillant. Nous plantons une graine dans le désert de l’Arizona. Et chez Apple, nous sommes fiers de contribuer à sa croissance.

La nouvelle usine TSMC en Arizona devrait ouvrir ses portes en 2024. Au début, l’usine devait se concentrer sur la production de puces de 5 nm, mais il a récemment été signalé que l’usine utiliserait plutôt un processus de 4 nm. Cette technologie est en retard par rapport aux plans annoncés par Apple de passer à 3 nm en 2023, mais la société continuera sans aucun doute à utiliser des puces 4 nm et 5 nm dans certains de ses produits pendant encore plusieurs années.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :