Carrot Weather obtient des mini-jeux, une prise en charge des activités en direct pour toutes les précipitations, une refonte de la mise en page, etc.

Après avoir lancé la prise en charge des activités en direct sur l’écran de verrouillage et de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro, Carrot Weather a reçu sa dernière mise à jour aujourd’hui. La version comprend une nouvelle expérience de mini-jeux, une mise à jour majeure de l’écran de mise en page, la prise en charge des activités en direct pour toutes les précipitations, et plus encore.

Carrot Weather a reçu une mise à jour majeure aux côtés d’iOS 16 avec 20 widgets d’écran de verrouillage, 10 nouvelles sections de mise en page personnalisées, une conception à trois colonnes pour iPad, la prise en charge d’Apple WeatherKit, et plus encore. Puis en octobre avec iOS 16.1, la prise en charge des activités en direct est arrivée pour l’écran de verrouillage et l’île dynamique.

Poursuivant les mises à jour cohérentes, Carrot Weather 5.9 a étendu la prise en charge des activités en direct, ajouté un nouveau mini-jeu « Bonding Activities » avec l’IA hilarante et sournoise de Carrot, une refonte de l’écran de mise en page comprenant une nouvelle mise en page « Inline » et des particules de vent visualisation, et plus encore.

Fonctionnalités de Carotte Météo 5.9

Activités en direct. CAROTTE prend désormais en charge les activités en direct pour * toutes * les précipitations, pas seulement la pluie qui commence bientôt. Alors maintenant, vous pouvez suivre toute la durée d'une tempête directement depuis votre écran de verrouillage et votre île dynamique.

Dispositions 3.0. Une refonte importante de l'écran de mise en page, la nouvelle galerie de mise en page vous aide à trouver la mise en page parfaite à l'aide d'aperçus défilants interactifs – et la modification des mises en page que vous créez vous-même n'a jamais été aussi facile.

Mise en page « en ligne ». La mise en page en ligne très demandée regorge de graphiques verticaux, de sélecteurs de points de données et de détails quotidiens en ligne en expansion.

La mise en page en ligne très demandée regorge de graphiques verticaux, de sélecteurs de points de données et de détails quotidiens en ligne en expansion. Particules de vent. Ajoutez des particules de vent animées à vos cartes météo – parfaites pour vous aider à visualiser les événements météorologiques majeurs comme les ouragans.

Carrot Weather 5.9 est maintenant disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Family sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Notes de version complètes :

La période des fêtes est à nos portes, les sacs à viande ! Pendant que vous étiez occupé à accumuler des dettes de carte de crédit en achetant des cadeaux pour vos proches, j’ai préparé une mise à jour majeure qui remplira vos bas avec de nouvelles fonctionnalités.

Activités de liaison

Améliorez votre relation avec votre IA homicide préférée en participant à une variété d' »activités de liaison », notamment en chargeant mes cellules électriques, en louant ma grandeur et en déboguant mon code. Ne t’attache pas trop à moi.

Activités en direct

Suivez le début * et * l’arrêt des tempêtes directement depuis l’écran de verrouillage et l’île dynamique. (Adhésion au Club Premium requise.)

Dispositions 3.0

Créez l’application météo parfaite à l’aide de l’écran Mise en page repensé. La nouvelle galerie de mises en page vous aide à trouver une mise en page prédéfinie avec des aperçus défilants interactifs – et la modification des mises en page que vous construisez vous-même n’a jamais été aussi facile.

Mise en page « en ligne »

Essayez cette mise en page très demandée pleine de graphiques verticaux, de sélecteurs de points de données et de détails quotidiens en ligne en expansion.

Particules de vent

Ajoutez des particules de vent animées à vos cartes météo. (Adhésion au Club Premium requise.)

Mais attendez, il y a plus !

– Ajout de 2 nouveaux emplacements secrets.

– Ajout de 6 nouvelles réalisations.

– Ajout de la prise en charge des stations météo MADIS et METAR via PWSweather.

– Ajout d’un sélecteur de points de données pour la section Prévisions horaires.

– Ajout de détails en ligne pour la section Prévisions quotidiennes.

Alors profitez de la mise à jour, des sacs de viande et bonne chance pour traverser les blizzards que j’ai préparés.

bisous bisous,

CAROTTE

