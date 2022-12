Toutes les notes et analyses de Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion. La presse a-t-elle remis Zack à sa place ?

L’aboutissement du 25e anniversaire de Final Fantasy VII. C’est Crisis Core Reunion, l’une des dernières versions de poids de 2022. Un remaster de la PSP originale qui avait parfois l’air si bien qu’il ressemblait à un remake de celui-ci. Un jeu qui a reçu un 78 dans notre analyse, où l’on parle de la meilleure version possible de ce prequel et où l’on ne le pénalise que pour le manque de surprises. Il y a si peu de changements que même les éléments que personne ne laissait sans haïr ont été conservés (la roue heureuse de la fortune).

Il avait autrefois un 83 sur Metacritic et était considéré comme l’un des meilleurs jeux sur PSP, mais le temps semble avoir remis Zack à sa place. Eh bien, le temps et le système changent. Car Crisis Core n’était pas seulement un RPG d’action en proie à son époque, mais aussi un jeu qui dépendait fortement des capacités techniques du portable de Sony. Désormais sans limites, le maintien de ses approches et de sa mécanique lui fait voir les coutures. Bien que, comme nous l’avons examiné dans notre rapport « 10 jeux de basses remarquables qui nous ont tous conquis », un 7 est toujours une bonne note et parle d’une expérience extrêmement agréable.

Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion : toutes les notes et analyses

Après plus de 40 critiques, le jeu a une moyenne de 77 sur Metacritic jusqu’à présent, contre 83 sur PSP. Voici comment les différents médias se sont prononcés :