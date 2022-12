Elden Ring vous ouvre les portes de ses colisées : c’est la grande mise à jour PvP (et gratuite) du jeu

C’était un secret de polichinelle et finalement From Software l’a officialisé. Les colisées des Terres du Milieu ne pouvaient pas rester inutilisées. Elden Ring vient de confirmer une énorme mise à jour gratuite qui ouvrira ses portes ce mercredi 7 décembre et qui multipliera les possibilités de son multijoueur compétitif en nous permettant d’affronter le reste des joueurs dans toutes sortes de nouveaux modes PvP.

« Unissez vos forces pour vous battre pour le cercle Elden, puis battez-vous pour la gloire dans les nouveaux modes PvP (Joueur contre Joueur) », peut-on lire dans une bande-annonce (sur ces lignes) dont la description dit aussi ce qui suit : « Venez, guerriers, et se prélasser dans la gloire du Colisée. Les Necrolimbo, Leyndell et Caelid Coliseums ouvriront leurs portes et permettront aux joueurs de s’engager dans toutes sortes de batailles : duels, chacun pour soi et combats d’équipe. »

Et les extensions Elden Ring ?

Ceux qui ne sont pas de grands fans de PvP ne s’inquiètent pas. Cette mise à jour ne vient que pour se conformer à la première partie des fuites qui n’ont cessé de se produire ces derniers mois concernant l’avenir du jeu. Le second parlait d’une nouvelle zone aux dimensions énormes connue sous le nom de « Underground Dungeon Ark », une zone sans précédent de la carte où un grand boss final et jusqu’à 30 autres ennemis et boss attendent avec leurs armes et pièces de équipement supplémentaire. Tout indique qu’il s’agit de l’une des nombreuses surprises que From Software nous réserve pour 2023.

Certain qu’il arrivera tôt ou tard (rappelez-vous juste l’histoire du DLC de Souls), la question est maintenant de savoir si nous allons y jeter un œil aux Game Awards 2022, où le jeu est le favori pour le GOTY (Game of The Year ). Sera-t-il alors donné ou Miyazaki et compagnie en redemanderont-ils un peu plus ?