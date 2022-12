Apple dévoile une nouvelle fonctionnalité de type karaoké «Apple Music Sing» lancée ce mois-ci

Apple Music étend sa fonction populaire de paroles en temps réel avec un tout nouveau mode de style karaoké. Appelée Apple Music Sing, cette nouvelle fonctionnalité « permet aux utilisateurs de chanter leurs chansons préférées avec des voix réglables et des paroles en temps réel ». Apple Music Sing est directement intégré à l’application Musique, ce qui la rend « amusante et facile à participer pour tout le monde ».

Apple Music Sing a été annoncé dans un communiqué de presse aujourd’hui. La fonctionnalité comprend un certain nombre de fonctionnalités différentes, allant des voix réglables, des voix de fond similaires au karaoké traditionnel et une vue en duo. Les détails complets sont les suivants :

« L’expérience des paroles d’Apple Music est toujours l’une des fonctionnalités les plus populaires de notre service », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats. « Nous savons déjà que nos utilisateurs du monde entier aiment suivre leurs chansons préférées, nous voulions donc faire évoluer cette offre encore plus loin pour permettre encore plus d’engagement autour de la musique à travers le chant. C’est vraiment très amusant, nos clients vont adorer.