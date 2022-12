Xiaomi Smart Cooking Robot vs Thermomix TM6 : qui cuisine le mieux ?

Beaucoup de chefs amateurs et de grands chefs souriaient à propos du Thermomix du fabricant allemand Vorwerk. Mais le robot culinaire intelligent connaît depuis longtemps un énorme succès et a eu des concurrents bien connus, comme le Bosch Cookit – ou maintenant le Xiaomi Smart Cooking Robot. Comparé à l’actuel Thermomix TM6, le robot culinaire chinois est en avance sur un détail à première vue : le design.

C’est ce que propose le Xiaomi Smart Cooking Robot

Il a l’air élégant, le Smart Cooking Robot de Xiaomi. Le look gris-noir est saisissant et vraiment magnifique. Et à ne pas négliger, l’écran tactile de 8 pouces, sur lequel vous pouvez voir les étapes de travail et les recettes, par exemple. Le fabricant promet 35 fonctions de robot culinaire dans un seul appareil, notamment braiser, cuire à la vapeur, pétrir, presser, hacher, laver ou frire.

À l’intérieur se trouve un moteur puissant qui est techniquement supérieur au Thermomix TM6. (Photo : Xiaomi)

Un moteur à réluctance fonctionne à l’intérieur, qui transmet directement la puissance et peut être contrôlé très précisément de 40 à 12 000 tr/min. Vous avez besoin de vitesses basses pour faire sauter, mais de vitesses élevées pour moudre. Le couteau intégré peut être tourné dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre – pour hacher ou pétrir.

L’algorithme dit CookinIoT calcule intelligemment la bonne température de cuisson ou le temps de fouetter la crème. Plus de 200 recettes sont incluses, que l’appareil vous présente sur l’écran tactile. Les étapes de travail individuelles doivent être faciles à lire. Et la balance intégrée avec une précision de 1 gramme est également présente.

Le Robot est sans aucun doute plus stylé que le Thermomix. (Photo : Xiaomi)

Avec un chauffage par induction spécial, Xiaomi promet moins de fumée lors de la cuisson. Néanmoins, des températures allant jusqu’à 180 degrés sont possibles, ce qui est suffisant pour saisir la viande.

Xiaomi livre le Smart Cooking Robot avec toutes sortes d’accessoires. En plus de l’unité principale avec casserole et couvercle en acier inoxydable, l’emballage contient également le set de cuisson à la vapeur, une base de mixage, une lame de mixage, un fouet, un grattoir, un panier à tamis et un ensemble de cuillères à mesurer. Certaines choses sont généralement disponibles auprès d’autres fabricants en tant qu’accessoires séparés.

La balance intégrée, quant à elle, rappelle la balance Bosch MUM5 que nous avons également testée.

Robot de cuisine intelligent Xiaomi vs Thermomix TM6

La grande question : le Xiaomi Smart Cooking Robot peut-il suivre le Thermomix TM6 ? Un regard sur les données techniques montre que la nouvelle alternative chinoise est en avance dans certains domaines.

Robot de cuisine intelligent Xiaomi Thermomix TM6 Écran tactile: 8 pouces 6,8 pouces Vitesse rotationnelle: 40 à 12 000 tr/min 100 à 10 700 tr/min

(niveau d’agitation doux : 40 tr/min) Moteur: réluctance réluctance Capacité nominale: 1 700 watts 500 watts Température: jusqu’à 180°C jusqu’à 160 °C Capacité: 2,2 litres 2,2 litres Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Contenu de la livraison : Pot en acier inoxydable avec couvercle

Vapeur Ensemble

fond de mixeur

lame de mixeur

fouet

grattoir

panier-filtre

Ensemble de cuillères à mesurer Bol mélangeur avec fond et couvercle

Insert de cuisson avec couvercle

garde-boue

spatule

Tasse à mesurer

accessoire mélangeur

Varoma Pot et Couvercle et Étagère Dimensions: 413 × 316 × 344 mm 341 × 326 cm × 326 mm Poids: 10 kg 7.95kg

Le concurrent Xiaomi du TM6 réalise théoriquement plus en termes de température maximale, de puissance nominale et de vitesse maximale.

Le Thermomix TM6 a également un écran plus petit. (Photo: Vorwerk)

En ce qui concerne les fonctions, en revanche, les différences sont marginales : les deux machines de cuisine maîtrisent le pétrissage, la cuisson à la vapeur, la saisie, la purée, la cuisson lente, le sous vide et la purée. Les deux appareils ont également une échelle et un moteur dans le sens antihoraire pour des éléments supplémentaires de pétrissage, de battage et d’agitation.

De nombreuses recettes intégrées

Xiaomi annonce le Smart Cooking Robot avec plus de 200 recettes préinstallées. D’une part, cela sonne beaucoup, mais d’autre part, peu par rapport au Thermomix TM6. Car ici, le fabricant Vorwerk parle de plus de 80 000 instructions de cuisson. Mais ce n’est qu’une demi-vérité…

Le Thermomix TM6 propose plus de 80 000 recettes uniquement par abonnement. (Photo: Vorwerk)

Si vous achetez le Thermomix TM6, vous recevrez le livre de cuisine en ligne « Einfach.Selbst.Gemacht » sous forme numérique. Cela représente actuellement 290 recettes – un peu plus que ce que le concurrent a préparé.

Vous pouvez éventuellement obtenir les plus de 80 000 recettes via le portail Cookidoo avec l’application associée. L’offre est sensationnelle, mais pas disponible gratuitement. Avec un abonnement annuel, vous déboursez un peu moins de 50 euros pour accéder à cette variété culinaire à réaliser vous-même. Xiaomi n’a pas (encore) un tel modèle d’abonnement, il n’y a donc pas d’autres frais de suivi.

Avantages et inconvénients du Thermomix TM6

Pas de doute : le Thermomix TM6 est cher. Il coûte 1 399 euros, ce qui en fait l’un des robots culinaires les plus chers avec une fonction de cuisson. Les livres de cuisine, le portail Cookidoo et les accessoires entraînent des surcoûts non négligeables.

Le TM6 est l’un des robots culinaires les plus chers avec des fonctions de cuisson intelligentes. (Photo: Vorwerk)

En même temps, le Thermomix a un avantage décisif pour beaucoup : c’est un produit très mature qui est entretenu intensivement par le fabricant. Le TM6 est sorti en 2019 – depuis lors, il a reçu diverses mises à jour du micrologiciel, des améliorations et d’innombrables nouvelles recettes. C’est exactement ce qui rend l’appareil de cuisine intelligent si populaire. Cela fonctionne comme prévu.

Avantages et inconvénients du robot de cuisine intelligent Xiaomi

La dernière alternative Thermomix marque des points avec un prix inférieur de 1199 euros (RRP) et une technologie plus puissante. Il n’y a pas d’abonnement, de nouvelles recettes devraient suivre progressivement. Et de nombreux accessoires sont déjà inclus dans la livraison. En termes de matériel, le Smart Cooking Robot semble plus avancé.

Jusqu’à trois plats peuvent être cuits en même temps avec le Smart Cooking Robot. Mais cela s’applique également au TM6. (Photo : Xiaomi)

Mais là, nous sommes désavantagés : Xiaomi est nouveau sur ce segment. Dans le domaine des appareils de cuisine, « seulement » un mélangeur intelligent et une bouilloire intelligente sont apparus dans le passé. Une machine qui combine 35 fonctions est certainement beaucoup plus complexe. Le temps nous dira si le robot de cuisine intelligent peut suivre le rythme du traitement et du concept de base. Il ne fait aucun doute que Vorwerk a ici quelques années d’avance.

D’autre part, Xiaomi est une entreprise d’électronique active avec un grand savoir-faire. Et dans la gamme de prix supérieure à 1000 euros, les consommateurs peuvent s’attendre à un produit très solide…