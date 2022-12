Microsoft envisage une « super application » pour iPhone car il ne parvient pas à surenchérir sur Google pour l’accord de recherche par défaut

Microsoft veut intensifier ses efforts mobiles avec une nouvelle « super application » pour iPhone qui combinerait un certain nombre de fonctionnalités différentes en une seule application. Selon L’informationMicrosoft espère qu’une telle application l’aidera à percer davantage dans la recherche mobile, qui est actuellement dominée par Apple et Google.

Cette soi-disant «super application» combinerait des éléments tels que les achats, la messagerie, la recherche sur le Web, les flux d’actualités, etc., dans une seule application pour iPhone et Android. Cela « imiterait une stratégie mobile qui a fonctionné pour Tencent », explique le rapport, faisant référence à l’application WeChat incroyablement populaire. WeChat combine de la même manière des éléments tels que la messagerie, les achats, les actualités et les jeux dans une seule application.

Microsoft a récemment envisagé de créer une « super application » qui pourrait combiner les achats, la messagerie, la recherche sur le Web, les flux d’actualités et d’autres services dans une application pour smartphone unique, dans ce qui serait une initiative ambitieuse du géant du logiciel pour se développer davantage dans les services aux consommateurs, selon des personnes ayant une connaissance directe des discussions. Les dirigeants de Microsoft souhaitaient que l’application stimule les activités publicitaires de plusieurs milliards de dollars de l’entreprise et la recherche Bing, ainsi qu’attire davantage d’utilisateurs vers la messagerie Teams et d’autres services mobiles.

Le rapport poursuit en disant qu’il n’est pas clair « si Microsoft lancera finalement une telle application », mais c’est quelque chose qui a été considéré en interne. Les efforts de Microsoft pour mieux s’intégrer aux produits mobiles sont dirigés par le PDG Satya Nadella, qui s’attache particulièrement à « pousser le moteur de recherche Bing pour qu’il fonctionne mieux avec les autres produits mobiles Microsoft ».

Sur les plates-formes Apple, Bing de Microsoft est désavantagé en raison d’un accord de plusieurs milliards de dollars entre Apple et Google. Grâce à cet accord, Apple fait du moteur de recherche de Google le moteur de recherche par défaut sur toutes ses plateformes.

L’information rapporte que Microsoft a déjà soumissionné sur cet accord mais a toujours été battu par Google. « Les négociations ont généralement eu lieu directement entre Nadella et les principaux dirigeants d’Apple à huis clos », indique le rapport. Cela laisse « de nombreux hauts dirigeants de Microsoft dans l’ignorance du processus ».

L’accord entre Google et Apple fait cependant l’objet d’un nombre croissant d’examens antitrust. Le rapport d’aujourd’hui spécule qu’un accord entre Microsoft et Apple pourrait ne pas attirer autant d’attention réglementaire « parce que la part de Bing sur le marché de la recherche sur le Web est infime par rapport à celle de Google ».

Pour le moment, cependant, rien n’indique que Microsoft envisage de rechercher agressivement un accord avec Apple pour que Bing soit le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone. Au lieu de cela, les efforts de l’entreprise se concentrent sur l’amélioration de l’intégration de Bing avec les services Microsoft existants et sur la réflexion sur la potentielle « super application ».

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :