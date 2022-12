Les mini pays HomePod comprendront bientôt la Finlande, la Norvège, la Suède, l’Afrique du Sud, etc.

Dans une série de communiqués de presse locaux, Apple a annoncé un nouvel ensemble de mini-pays HomePod, alors que le lent déploiement mondial se poursuit. Cela fait suite à des indices en juillet.

La Finlande, la Norvège et la Suède recevront chacune le haut-parleur intelligent le 13 décembre. L’Afrique du Sud sera la suivante, à partir du 19 décembre. Apple a déclaré que d’autres pays suivraient l’année prochaine…

Arrière plan

Apple a lancé le HomePod original en 2017, l’annonçant environ six mois avant la mise en vente de l’appareil.

Lors de sa conférence mondiale des développeurs aujourd’hui, Apple a officiellement dévoilé son haut-parleur souvent répandu sous la forme de HomePod. L’appareil agit comme un moyen autonome pour les utilisateurs d’interagir avec Siri, de jouer de la musique, etc. Tim Cook vante cela comme l’effort d’Apple pour « réinventer la musique à domicile » tout comme il l’a fait avec des produits comme l’iPad.

Bien qu’il offre une qualité sonore incroyable pour le prix, l’appareil n’a jamais obtenu le succès commercial qu’il méritait, grâce aux critiques qui se sont concentrés sur l’intelligence limitée de Siri plus que sur les performances audio.

En tant que haut-parleur intelligent, HomePod était beaucoup plus cher que la concurrence et moins intelligent. Je veux dire, si tout ce que vous voulez, c’est un haut-parleur intelligent, vous pouvez payer moins de 50 dollars pour obtenir un Echo Dot, et il fera plus de choses qu’un HomePod. Mais le HomePod d’origine n’est pas un haut-parleur intelligent. C’est un haut-parleur sans fil de milieu de gamme d’une valeur vraiment incroyable qui est presque inégalé dans sa gamme de prix. Il utilise une technologie audio qui a fait ses débuts dans des haut-parleurs coûtant des dizaines de milliers de dollars et qui n’était auparavant pas disponible dans tout ce qui coûtait moins de quatre chiffres. Oh, et comme cerise sur le gâteau, c’est aussi intelligent.

Apple a finalement arrêté le haut-parleur l’année dernière.

HomePod mini

Avec le HomePod mini, Apple a adopté une approche différente. Il a été construit à un prix, plutôt qu’à une norme audio, amenant l’appareil en dessous du point psychologique de 100 $.

Le mini offrait la même intelligence que le HomePod d’origine, mais sous une forme beaucoup plus abordable et compacte, et l’appareil s’est avéré beaucoup plus populaire.

Le déploiement international du HomePod mini a été extrêmement lent, et cela est probablement dû à une combinaison de deux facteurs.

Tout d’abord, après l’échec relativement commercial de l’original, Apple a voulu faire preuve de prudence et tester la réponse du marché avant un déploiement mondial. Deuxièmement, les capacités de Siri doivent être adaptées à chaque langue.

Mini pays HomePod

Apple indique que le prix en Finlande sera de 109 €, alors qu’il sera de 1 249 couronnes en Norvège et en Suède.

Apple a annoncé aujourd’hui que le HomePod mini est disponible en [Finland/Norway/Sweden] à partir du 13 décembre pour seulement 109 €. Le HomePod mini offre un son impressionnant, l’intelligence de Siri pour faire avancer les choses et une expérience de maison intelligente qui offre confort et commodité sans complexité. Avec seulement 84,3 mm de haut, le HomePod mini est doté de technologies innovantes et de logiciels avancés qui, ensemble, permettent à l’audio informatique de fournir un son riche à 360 degrés qui sonne bien sous tous les angles. Le HomePod mini est disponible en blanc, gris sidéral, bleu, orange et jaune, et présente des détails de couleur assortie, notamment le tissu maillé, la surface tactile rétroéclairée, les icônes de volume et le câble d’alimentation tissé.

Pour l’Afrique du Sud, où il n’y a pas d’Apple Store, la société indique que le prix peut varier selon le vendeur.

Le HomePod mini est disponible en blanc, gris sidéral, bleu, orange et jaune, et peut être commandé auprès des revendeurs agréés Apple et de certains opérateurs (les prix peuvent varier) à partir du 19 décembre.

Apple a déclaré que d’autres pays, dont le Danemark, verraient un lancement au printemps de l’année prochaine. Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux si vous repérez d’autres pays.

