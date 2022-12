Meta apporte la technologie d »identification de l »âge par balayage du visage à Facebook Dating

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’IA d’estimation de l’âge que Meta utilise pour empêcher les moins de 13 ans de rejoindre Instagram est en cours de test sur Facebook. Pas la plate-forme elle-même, mais son application de rencontres, qui exige que les gens aient au moins 18 ans pour s’inscrire.

Comme il l’a fait avec Instagram, Meta s’associe à une société tierce, Yoti, pour le système d’identification de l’âge. Il utilise l’apprentissage automatique formé sur des « centaines de milliers » d’images pour estimer l’âge d’une personne. Vous pouvez l’essayer anonymement ici si vous voulez vous sentir jeune/vieux. C’était assez précis lors de l’estimation de l’âge de cet écrivain.

La technologie sera utilisée pour s’assurer que ceux qui s’inscrivent à Facebook Dating ont au moins 18 ans. Les utilisateurs ont deux options : télécharger une version d’identité ou un selfie vidéo.

Meta écrit que toute forme d’identifiant téléchargé sera cryptée et stockée en toute sécurité, et qu’elle ne sera pas visible sur votre profil Facebook ou par d’autres personnes sur l’application. Une fois l’âge d’une personne vérifiée, elle peut gérer la durée d’enregistrement de son identifiant.

L’option selfie vidéo implique que Facebook partage une image fixe de la vidéo avec Yoti. L’entreprise partage ensuite l’âge estimé avec Facebook et supprime la photo. Meta écrit que 81% des utilisateurs d’Instagram choisissent l’option selfie vidéo de Yoti lors de la vérification de leur âge.

La précision de la technologie de Yoti varie en fonction de facteurs tels que les tranches d’âge, les tons de peau et les sexes – les femmes à la peau plus foncée sont les moins précises (+/- 3,47 ans). Il est précis à 99% pour deviner si les personnes âgées de 18 ans ont plus ou moins de 25 ans.

La fonction de détection de l’âge n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs de Facebook Dating aux États-Unis, mais la société prévoit de la rendre disponible dans le monde entier, où que l’application soit utilisée. Meta l’apportera également à plus d’expériences qui nécessitent que les personnes aient plus de 18 ans pour y accéder.

Facebook semble utiliser la technologie uniquement pour s’assurer que quelqu’un a plus de 18 ans, plutôt que d’empêcher les adultes de prétendre être beaucoup plus jeunes ou plus âgés qu’ils ne le sont réellement.