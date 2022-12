Apple a intenté une action en justice pour harcèlement AirTag ; la police poursuivie pour recherche illégale basée sur Find My app

Apple est poursuivi par deux femmes pour harcèlement AirTag, la société étant accusée de faciliter le suivi de leurs mouvements par les ex. L’affaire pourrait constituer la base d’un recours collectif.

Dans une affaire distincte, la police est poursuivie pour avoir mené une perquisition illégale présumée après avoir perquisitionné une propriété basée sur un iPhone (très vaguement) localisé à l’aide de l’application Find My …

Arrière plan

Le harcèlement AirTag est devenu un problème très peu de temps après le lancement du dispositif de suivi – non pas parce que les dispositifs de suivi étaient une nouveauté, mais parce que le lancement très médiatisé les a portés à l’attention des criminels ainsi que des clients.

Apple a par la suite introduit deux séries d’améliorations des fonctionnalités anti-harcèlement, mais même celles-ci n’étaient pas suffisantes pour empêcher qu’elles ne soient abusées.

La bonne nouvelle est que les harceleurs assez stupides pour utiliser les AirTags sont très susceptibles d’être détectés.

Apple poursuivi pour harcèlement AirTag

Bloomberg rapporte que deux femmes poursuivent Apple.

Apple Inc. a été poursuivi par deux femmes qui affirment que ses appareils AirTag permettent aux harceleurs de suivre et de terroriser facilement les victimes […] Un ex-petit ami de l’une des femmes qui ont intenté la poursuite a planté un AirTag dans le passage de roue de sa voiture et a pu savoir où elle avait déménagé pour éviter son harcèlement, selon le projet de recours collectif déposé lundi au fédéral tribunal de San Francisco. L’autre femme a déclaré que son ex-mari avait suivi ses mouvements en plaçant un AirTag dans le sac à dos de son enfant.

Le procès affirme également que le suivi AirTag a été impliqué dans au moins deux meurtres.

Dans un cas, un ex-petit ami a utilisé l’appareil pour suivre et tirer sur une femme à Akron, Ohio ; dans un autre, une femme d’Indianapolis, dans l’Indiana, a caché un AirTag dans la voiture de son ex-petit ami, l’a suivi jusqu’à un bar et l’a renversé.

Apple n’avait pas répondu à une demande de commentaire au moment de la rédaction.

Nous avons suggéré cinq garanties supplémentaires qu’Apple pourrait introduire pour se protéger davantage contre le harcèlement AirTag.

La police poursuivie pour trouver mon application de recherche

Dans une affaire sans rapport, Arstechnique rapporte qu’une femme poursuit la police du Colorado qui, dit-elle, a effectué une perquisition illégale de sa propriété sur la base d’une vague localisation d’iPhone fournie par l’application Find My.

Personne n’a dit à Ruby Johnson, 77 ans, ce qui se passait lorsqu’elle a ouvert sa porte d’entrée à une équipe SWAT réunie sur sa pelouse. Bien plus tard, elle a découvert qu’un camion volé – apparemment avec six armes à feu et un iPhone caché à l’intérieur – croyait à tort être garé dans son garage sur la base d’aucune preuve autre que sa maison étant située dans un large cercle bleu dessiné par un « Find My ». ” Application iPhone. Maintenant, elle poursuit un flic de Denver pour avoir mené ce qu’elle croit être une perquisition illégale de son domicile sur la base de ce que son équipe juridique décrit comme une demande intentionnellement ou imprudemment défectueuse pour un mandat de perquisition qui était « entièrement dépourvue de cause probable ».

La victime du vol a utilisé l’application Find My pour suivre l’iPhone qu’elle a laissé à l’intérieur du camion volé. Cela n’a donné qu’un emplacement général sous la forme d’un rayon de quatre blocs. Il semble que la victime ait décidé elle-même qu’un garage particulier était l’endroit le plus probable et a transmis cette adresse à la police. Il semble que la police ait alors perquisitionné l’adresse sans établir par elle-même l’exactitude de l’emplacement.

D’après ce qui a été rapporté, cela semble être une erreur innocente. Il semble probable que la victime pensait que le centre du cercle était l’emplacement précis et que la police croyait que la victime avait identifié l’adresse réelle. Cependant, il semble toujours grossièrement négligent que la police n’ait pas correctement examiné les preuves avant de procéder au raid.

Photo : Đức Trịnh/Unsplash

