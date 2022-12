Neuralink d’Elon Musk fait l’objet d’une enquête : « Il a fait souffrir des centaines d’animaux avec ses tests »

Des scientifiques contraints de travailler sous pression en sont venus à réaliser des expériences sans la préparation nécessaire, faisant des gaffes. Désormais, l’inspecteur général du département américain de l’Agriculture devra vérifier si Neuralink suit les lignes dictées par l’Animal Welfare Act.

Des cochons avec des dispositifs plantés dans les mauvaises vertèbres, des singes mourant sur des tables d’opération, des moutons testés jusqu’à l’épuisement. Tout pour satisfaire la hâte d’Elon Musk. Son entreprise, Neuralink, qui veut faire marcher les paralysés et redonner la vue aux aveugles fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir causé des souffrances inutiles et la mort d’animaux dans ses laboratoires.

Selon l’enquête, la faute en serait précisément à la pression constante d’Elon Musk qui pousse les scientifiques à mener des expériences sans préparation adéquate.

Ce que dit l’enquête Neuralink

Neuralink Corp développe un implant cérébral révolutionnaire. L’objectif est de créer des hommes et des femmes bioniques capables de surmonter les handicaps physiques grâce à la technologie. Le problème est que pour atteindre ces objectifs le plus rapidement possible, l’homme le plus riche du monde a abattu des animaux. Maintenant, l’inspecteur général du Département de l’agriculture des États-Unis, à la demande d’un procureur fédéral, a lancé une enquête pour vérifier si Neuralik respecte ou non les directives de l’Animal Welfare Act, qui réglemente l’exploitation des animaux dans la recherche scientifique.

Depuis 2018, l’entreprise a tué 1 500 animaux, dont plus de 280 moutons, porcs et singes, selon des documents examinés par Reuters et des sources internes à l’entreprise. Neuralink a également mené des recherches sur des rats et des souris. Le nombre d’animaux morts n’indique pas nécessairement que Neuralink viole les réglementations ou les pratiques de recherche standard. Cependant, les employés de l’entreprise ont expliqué que le manque de préparation était la principale cause de décès inutiles.

Le court délai, a écrit un employé, a obligé le personnel à travailler dur et stressé pour respecter les délais et apporter des modifications de dernière minute avant les chirurgies, augmentant les risques pour les animaux. Reuters a analysé des dizaines de documents et de courriels Neuralink, d’enregistrements audio et de rapports. Il a également interrogé des employés et d’anciens chercheurs qui ont travaillé pour Neuralink dans le passé, racontant tous la même histoire. Les tests ratés ont été répétés, augmentant le nombre d’animaux tués.

La hâte d’Elon Musk

Plus tôt cette année, Elon Musk a envoyé au personnel un article sur des chercheurs suisses qui ont développé un système électrique qui a aidé un homme paralysé à marcher à nouveau. « Nous pourrions permettre aux gens d’utiliser leurs mains et de marcher à nouveau dans la vie quotidienne ! En général, nous n’allons tout simplement pas assez vite. Ça me rend dingue ! »

Musk a en fait dit aux employés « vous devez imaginer travailler avec une bombe attachée à la tête ». Non seulement cela, certains anciens travailleurs ont révélé qu’il avait menacé de déclencher une « défaillance du marché » dans Neuralink s’ils n’atteignaient pas les objectifs fixés à temps.

L’impatience de Musk envers Neuralink a augmenté au fil des ans, en raison des retards continus de la société, en fait, elle était déjà censée commencer les essais sur l’homme cette année. De plus, les succès des entreprises concurrentes ajoutent à la pression. Synchron, par exemple, a déjà commencé les essais humains d’un appareil qui permet aux personnes paralysées d’écrire avec leurs pensées.

Un changement de cap

Nuralink a en fait pris un bon départ. Au cours des entretiens, les employés ont déclaré que Musk avait commandé un Taj Mahal de singes, expliquant qu’il n’aimait pas utiliser les animaux pour la recherche et qu’il souhaitait qu’ils aient une bonne vie à l’intérieur des laboratoires. En fait, un « Monkey Disneyland » avait été construit dans la structure de l’entreprise à Austin, au Texas, où les animaux pouvaient jouer et s’amuser.

Les premières plaintes concernant les tests de la société sont survenues peu de temps après le début de sa collaboration avec l’Université de Californie à Davis. Le Physicians Committee for Responsible Medicine, une association de défense des droits des animaux, a déposé une plainte auprès de l’USDA accusant le projet Neuralink-UC Davis de tuer des animaux par négligence.

Les expériences ratées

En 2021, 25 porcs avaient des dispositifs de mauvaise taille implantés dans leur tête, une erreur qui, selon les scientifiques, aurait pu être évitée s’ils avaient eu plus de temps pour se préparer. Non seulement le même dispositif a été implanté sur les mauvaises vertèbres d’autres porcs. Le vétérinaire de l’entreprise, Sam Baker, avait conseillé à ses collègues de tuer les animaux immédiatement pour mettre fin aux souffrances injustifiées.

« Sur la base des faibles chances de guérison complète… et de son mauvais bien-être psychologique actuel, il a été décidé que l’euthanasie était la seule ligne de conduite appropriée », a écrit Baker à ses collègues. Il semble également que l’utilisation de la mauvaise colle lors des interventions chirurgicales ait causé la mort des singes soumis à l’expérience.