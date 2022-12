Google annule la plus grande mise à jour de suppression de fonctionnalités Pixel de l’année pour les téléphones et la montre Pixel

Être propriétaire d’un appareil Google Pixel présente de nombreux avantages. Bien sûr, vous pourrez goûter à la dernière version d’Android et aux dernières mises à jour des correctifs de sécurité. Mais, une autre raison pour laquelle les gens choisissent les appareils Google Pixel est simplement l’une des meilleures raisons – les mises à jour Pixel Feature Drop. Cette fois, cependant, le Pixel Feature Drop est le plus important jamais publié. Il y a beaucoup d’améliorations non seulement pour Google Pixel 7 et 7 Pro, mais aussi pour la toute nouvelle Pixel Watch.

Voici tout ce qui est nouveau avec le Pixel Feature Drop de décembre 2022 sur les téléphones Pixel et la Pixel Watch.

VPN Google One

Le duo Pixel 7 a désormais accès au service VPN fourni par Google One. La meilleure partie à ce sujet est que ce service VPN est disponible pour les utilisateurs de Pixel 7 sans frais supplémentaires. Vous n’avez plus besoin d’utiliser des services VPN tiers ! Utilisez simplement le VPN intégré et vous êtes prêt à partir.

Nouveaux paramètres de confidentialité

Depuis Google et Android, 13 se préoccupent de votre sécurité et de votre confidentialité, les nouvelles options de paramètres et de confidentialité vous permettent désormais de protéger facilement les informations sensibles telles que votre compte téléphonique et les mots de passe qui ont été stockés sur l’appareil. Le Feature Drop apporte plus de voitures d’action sur votre écran.

Des appels beaucoup plus clairs

La puce Tensor G2 de la gamme Pixel 7 a désormais la capacité de rendre vos appels audio beaucoup plus clairs. L’appareil sera désormais en mesure d’améliorer la voix de l’appelant ainsi que de réduire ou de supprimer tout bruit de fond indésirable de l’appel.

Enregistreur plus intelligent

Le nouvel enregistreur intelligent sur Google Pixel sera désormais en mesure d’identifier et d’étiqueter différents orateurs lorsque vous enregistrerez une conversation lors d’une réunion. Cela permet de transcrire facilement l’audio en texte immédiatement sur votre appareil sans aucun délai.

Meilleures informations sur le sommeil

Lorsqu’elle est associée à votre Pixel 7, la montre pixel pourra désormais surveiller votre sommeil grâce au profil de sommeil. Vous obtiendrez des informations plus approfondies sur votre schéma et vos habitudes de sommeil, ainsi que sur 10 aspects supplémentaires de votre sommeil. Porter la montre au lit pendant deux semaines vous donnera facilement tous les résultats le premier du mois suivant.

Bloom Fonds d’écran animés

Chaque fois que vous balayez l’écran d’accueil de votre Pixel, le fond d’écran se déplace automatiquement, qu’il s’agisse d’un balayage vers la gauche ou vers la droite.

Mises à jour de la montre Pixel

De nouvelles tuiles pour les applications populaires ont été ajoutées. Cela vous aide à consulter facilement n’importe quelle notification de l’application immédiatement sur votre Pixel Watch. Vous avez maintenant également une vignette de lever et de coucher du soleil qui vous permet d’ajouter des plans pour votre journée. La montre Pixel vous permet également d’ajouter jusqu’à 5 de vos contacts favoris à votre montre. Cela vous permet d’être facilement en contact avec eux en un seul clic.

Clé de voiture numérique

Les propriétaires de Pixel pourront désormais ajouter facilement les clés de leur voiture à leur Pixel. Vous pourrez verrouiller, déverrouiller et, dans certains cas, même démarrer la voiture en utilisant simplement votre appareil Pixel. La clé numérique peut également être partagée avec d’autres membres qui pourraient conduire le véhicule particulier.

Traduction en direct

Google Live Translate fonctionne désormais dans 5 langues supplémentaires : arabe, persan, suédois, vietnamien et danois.

Meilleures options de recherche

Le puissant outil de recherche sur appareil de Google peut désormais rechercher tout et n’importe quoi stocké sur votre appareil. Cette fonctionnalité est également en cours de déploiement pour le Pixel 4A.

Transcriptions vocales

Le Pixel 4A et les Pixel plus récents ont désormais la possibilité de transcrire facilement et rapidement des messages vocaux lors de vos déplacements.

C’est tout ce qui a été mis à disposition pour les nouveaux appareils Pixel dans le Pixel Feature Drop pour le mois de décembre. Comme vous vous en doutez, chaque mois, de nouvelles fonctionnalités plus intéressantes amélioreront l’expérience globale de vos appareils Pixel. Ce n’est pas tout, mais le géant de la technologie a également publié la mise à niveau incrémentielle mensuelle pour les téléphones Pixel, voici les nouveautés de la mise à jour de sécurité Pixel de décembre 2022.

