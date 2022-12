Monster Hunter Rise ne sortira que numériquement sur PS4, PS5 et Xbox

L’une des exclusivités les plus convoitées du catalogue Steam et Nintendo Switch, le Monster Hunter Rise primé, a confirmé son arrivée sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S il y a quelques jours, mais ce n’est pas le cas jusqu’à aujourd’hui. que nous savons que le jeu arrivera uniquement et exclusivement au format numérique. Les utilisateurs des consoles Microsoft et Sony ne pourront se le procurer que via le PS Store et le Xbox Store, où il sortira le 20 janvier 2023 au prix de 39,99 euros.

Départ en Game Pass

Monster Hunter Rise arrivera avec des nouveautés sur le plan technique, car il pourra être apprécié pour la première fois en 4K et 60 fps grâce à ses versions pour PS5 et Xbox Series X|S, où il inclura également un mode 1080p / 120 fps , il disposera d’un son 3D et utilisera même les fonctions exclusives de chaque plate-forme. Sur PS5, par exemple, il y aura le Cross-play avec PS4 et des fonctionnalités Dualsense telles que des déclencheurs adaptatifs seront utilisées, tandis que sur Xbox, il n’y aura pas de cross-play, mais il sera disponible sur Game Pass.

Il arrivera sans l’extension Sunbreak

Le seul problème avec le jeu dans son saut vers le reste des consoles est qu’il n’inclura pas Sunbreak, la grande extension qu’il a reçue cet été et que nous avons décernée avec un 8,6 dans son analyse, où nous l’avons qualifié d’essentiel et a parlé de « la conclusion idéale de ce Monster Hunter Rise ». Selon Capcom, le DLC sera finalement publié sur PS4, PS5 et Xbox séparément au printemps 2023.

Quant à Monster Hunter Rise en tant que tel, le 9 dans son analyse et son titre (Une formule déterminée à continuer de s’améliorer) en dit long. Faites attention aux mots que notre collègue Sergio Carlos González lui a dédiés : « C’est un jeu vidéo total. Quand nous pensions que World avait établi les bases de ce que la série devrait être dans pratiquement tout, le nouvel opus ouvre une voie parallèle où on progresse sur le plus important : le gameplay. Capcom continue dans un état de grâce et a mis en place des améliorations sur tous les points où il le pouvait. Le simple fait de bouger est satisfaisant. Rise conserve son essence, retrouve l’esprit du quatrième épisode numéroté et reprend les éléments qui ont fait de World un événement. Un nouvel épisode incontournable, un excellent jeu dans son ensemble auquel très peu de choses peuvent être reprochées. Nous avons de la chance, la saga continue à être déterminée à ne pas cesser de s’améliorer ». A ne pas manquer sur Xbox et PlayStation !