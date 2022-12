Intel lancera plus tard plusieurs nouvelles séries de processeurs au CES, des gammes de stations de travail et de centres de données

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Leaf_hobby, le prolifique hardware qui en fuite, a récemment révélé le calendrier complet de lancement du processeur d’Intel pour le début de l’année prochaine. Team Blue annoncerait une multitude de nouveaux produits au premier trimestre, notamment des processeurs mobiles Raptor Lake, des SKU de bureau non K, de nouvelles versions de poste de travail et même certains processeurs de centre de données Sapphire Rapids.

Intel donnera le coup d’envoi au CES 2023, la société ayant l’intention de tenir un discours d’ouverture le 3 janvier pour révéler l’ensemble de sa gamme mobile Raptor Lake. Les processeurs des séries Raptor Lake-H et -HX seront prétendument lancés le même jour, ce qui indique que nous devrions également voir les premiers ordinateurs portables qui en sont équipés lors du salon. Selon le leaker, la série à faible TDP devrait être lancée plus tard, avec Raptor Lake-P prévu pour le 29 janvier et Raptor Lake-U sortant dans la première quinzaine de mars.

La société prévoit également de dévoiler une nouvelle série Alder Lake-N au CES qui, malgré le nom, devrait être des processeurs entièrement nouveaux et pas seulement des rafraîchissements. Celles-ci devraient être les premières puces utilisant la nouvelle marque « Intel Processor », avec des rumeurs indiquant qu’elles comporteront exclusivement des E-cores basés sur Gracemont (jusqu’à huit d’entre eux sur le modèle phare). En tant que tels, il s’agira probablement de références mobiles à faible consommation d’énergie conçues pour les ordinateurs portables Windows et les Chromebooks d’entrée de gamme.

Raptor Lake-H/HX

Lors du même événement, Intel lancera également sa gamme de bureau Raptor Lake non-K avec des prix inférieurs et des multiplicateurs verrouillés. Les cartes mères basées sur les nouveaux chipsets H770 et B760 devraient également faire leur apparition. Il sera intéressant de voir si les fabricants de cartes mères publieront à nouveau des modèles permettant aux utilisateurs d’overclocker les processeurs verrouillés à l’aide de la méthode BCLK.

Intel a déjà annoncé qu’il lancerait enfin sa gamme de centres de données Sapphire Rapids, souvent retardée, le 10 janvier, mais cela pourrait n’inclure que les modèles Xeon Max équipés de HBM2E. Il convient de noter qu’il s’agira de la première incursion de la société dans les processeurs utilisant une conception de puces (ou « tuiles », comme Intel aime les appeler).

Xeon évolutif de 4e génération

Selon le leaker, Intel pourrait organiser un autre événement de lancement à la mi-février où il dévoilera les saveurs non-HBM Xeon ainsi que sa gamme orientée station de travail. Ce dernier serait scindé en deux séries. Les processeurs Xeon W-2000 atteindront un maximum de 20 cœurs tandis que la gamme Xeon W-3000 ira jusqu’à 56 cœurs et transportera un TDP de 350 W.

Il est clair que le CES sera à nouveau une période très chargée pour les fabricants de hardware, AMD devrait également sortir de nouveaux modèles de CPU et de GPU. Nvidia, quant à lui, pourrait (re-)sortir la Geforce RTX 4070 Ti.