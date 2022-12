Les ENGO 2 sont les lunettes de sport les plus légères à être lancées avec l’affichage tête haute de l’Apple Watch

En septembre, MicroOLED a lancé la prise en charge d’Apple Watch pour sa technologie ActiveLook qui transforme les lunettes de sport en un affichage tête haute pour Apple Watch. Maintenant, ENGO 2 est la dernière lunette à offrir l’expérience d’affichage tête haute en temps réel d’ActiveLook avec contrôle gestuel et une batterie de 12 heures dans ce que la société dit être le package le plus léger à ce jour.

ENGO 2 a été annoncé pour la première fois en août avec une attente d’expédition en septembre. Après un certain temps, les lunettes de sport intelligentes super légères font maintenant leurs débuts.

La société a partagé un communiqué de presse sur le lancement :

« ENGO Eyewear, le premier fabricant de lunettes connectées pour le sport, a annoncé aujourd’hui que l’ENGO 2, ses lunettes de sport les plus légères et les plus avancées technologiquement, est désormais disponible à l’achat. Créé pour donner aux athlètes d’endurance un accès en temps réel aux données de performance, directement dans leur champ de vision, ENGO 2 intègre la technologie avancée ActiveLookTM 2.0.

Le discours d’ENGO est que ses lunettes intelligentes offrent « un accès intuitif et instantané aux données en temps réel – sans avoir besoin de ralentir la foulée ou de quitter la route des yeux ».

Caractéristiques ENGO 2

Lunettes de sport intelligentes les plus légères à 36 g

Affichage tête haute avec commande gestuelle

12 heures de batterie (utilisation continue)

Option de bouclier standard ou grand

Cadre noir ou blanc

Résistant à l’eau et à la sueur

Compatible avec Apple Watch, Garmin et Suunto

Comprend un étui souple, un étui de voyage, un chiffon de nettoyage, un câble de charge magnétique et une sangle de retenue

Prix ​​: 329,95 $

La société indique que les ENGO 2 sont disponibles à partir d’aujourd’hui, mais au moment de la rédaction, son site Web indique « Bientôt de retour en stock ».

Revenez pour voir quand le stock est disponible ou cliquez sur le lien en haut du site Web d’ONGE pour être averti lorsque vous pourrez les récupérer.

Voici un aperçu de la technologie ActiveLook qui alimente ENGO 2 :

