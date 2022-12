Comment fonctionne Lensa, l’application de portrait que vos contacts utilisent pour encombrer les réseaux sociaux

En Italie, l’abonnement à l’application coûte 29,99 euros par an. Avec la version gratuite, vous pouvez accéder à la fonction qui vous permet de créer les Magic Avatars qui sont partagés ces jours-ci sur les réseaux sociaux.

Si vous n’en avez pas encore vu, ce ne sera pas long. Aux États-Unis, Lensa est en tête du classement « Photos et vidéos » de l’App Store, avec un nombre de téléchargements qui, selon SensorTower, a dépassé 1,6 million de fois en un mois. L’appli existe depuis 2018 mais ce n’est que depuis quelques semaines qu’elle a conquis des portions de plus en plus larges d’utilisateurs grâce à la fonction Magic Avatar.

L’intelligence artificielle entre également en jeu ici. Lensa demande d’envoyer une série de photos de nous, prises en gros plan ou de profil. Grâce à un algorithme de diffusion stable, les photos sont combinées avec des arrière-plans ou des styles picturaux. Un processus qui permet à Lensa de développer 50 avatars répartis en cinq styles différents, chacun avec une dizaine de déclinaisons. Les effets, pour être honnête, sont assez intéressants. Nous vous laissons une preuve dans l’article.

LENTILLE | Une des images traitées par l’intelligence artificielle de Lensa

Combien coûte l’application Lensa

En Italie, l’application Lensa coûte 29,99 € par an. Cependant, vous n’avez pas besoin de payer pour obtenir vos avatars magiques, car cette fonction est incluse dans la version gratuite de l’application. En plus de créer des avatars magiques, l’application est également utilisée pour éditer et organiser des photos. Il n’est pas né ces mois-ci, il a été lancé en 2018 et depuis ses débuts, il a gagné 29 millions de dollars grâce aux seuls achats intégrés.

LENTILLE | L’application peut également changer les vêtements portés par le protagoniste des photos

La question de la vie privée : où finissent nos photos ?

Chaque fois que nous nous retrouvons devant des applications qui utilisent nos données, il est toujours bon de faire défiler les feuilles de la politique de confidentialité et des conditions d’utilisation. En fait, ce ne serait pas la première fois qu’une application accumulerait des photographies d’utilisateurs pour ensuite les stocker sur des serveurs peu clairs ou les utiliser pour former des intelligences artificielles. Dans le cas de Lensa, la question sur la destination des photographies téléchargées trouve une réponse au point cinq du document sur la politique de confidentialité.

Pour cette application, les photos sont téléchargées sur des services d’hébergement basés aux États-Unis : Google Cloud Platform et Amazon Web Services. Selon ce qui est contenu dans ce document, les images seront utilisées uniquement pour le processus d’élaboration, puis annulées dans les 24 heures à partir du moment où elles auront fini d’être traitées.