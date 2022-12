Vive les sept ! 10 jeux de basse remarquables qui nous ont tous conquis

Le protocole Callisto vient de sortir dans les stores du monde entier et ses notes ont été une cruche d’eau froide pour beaucoup. Comme nous l’avons dit dans notre analyse, là où ça ne va pas au-delà de 7, ça fait mal à l’âme de penser à ce qui aurait pu être et n’est pas. L’expérience finale est loin du Dead Space 4 que nous n’avons jamais eu et que nous espérions. Cependant, il faut toujours remettre les notes dans leur contexte et se rappeler qu’un sept est toujours un notable que nous aurions sûrement signé les yeux fermés dans certaines matières universitaires. Une basse remarquable, oui, une remarquable qui l’éloigne de l’excellence et d’être un jeu incontournable, mais qui représente aussi qu’elle se savoure parfaitement et que même, pourquoi pas, elle peut nous captiver et gagner une place dans nos petits cœurs. Cela a été démontré par d’autres dans le passé. Ce sont justement ceux que nous allons passer en revue aujourd’hui, les exemples qui n’ont pas fait l’unanimité de la presse lors de leur lancement, mais qui survivent dans notre mémoire comme de grands jeux. Parce que comme vous l’avez entendu plus d’une fois, « Les opinions sont comme des ânes. Nous en avons tous une. »

Star Wars Jedi : Ordre déchu

Une âme de Star Wars. Un projet aussi risqué… aussi étonnamment bon. Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) est passé du genre jeu de tir au genre action-aventure à la troisième personne et le résultat a une fois de plus prouvé que le développeur pouvait faire confiance. L’aventure de Cal Kestis s’est imposée dans notre top des meilleurs jeux Star Wars, mais elle n’a pas fini de convaincre tout le monde en raison de problèmes d’intrigue et de problèmes techniques. Malgré tout, un excellent level design (retour en arrière inclus) et ce mélange équilibré de plateformes, de combat et d’exploration en ont fait un produit à prendre en compte, et pas seulement par les fans de l’univers LucasArts. Nous avons hâte de découvrir sa suite, Star Wars Jedi : Survivor, dont nous avons récemment passé en revue tout ce que nous savons à ce jour.

Wolfenstein : Le Nouvel Ordre

Les redémarrages sont plus dangereux qu’il n’y paraît. Prendre une franchise du calibre de Wolfenstein, l’un des ancêtres du genre tireur, une icône des années 80 et 90, et la faire revivre trois décennies plus tard ne va généralement pas bien et n’est un défi pour personne. Mais Machine Games l’a fait, mon garçon l’a fait. The New Order était le premier des quatre jeux (et on attend toujours avec impatience le cinquième et dernier) qui ont redonné vie à la saga Wolfenstein et ce, tout en gardant toute sa magie, celle du FPS old-school, direct, banal et sans vergogne, bourré de moments macabres et avec un sens de l’humour hilarant qui ne coupe pas un poil. La nostalgie et la justification des originaux ont pesé dans leurs critiques, mais cela n’indique pas que The New Order et ses successeurs étaient des tireurs capables de divertir et de faire tomber amoureux n’importe qui.

Proie

Un BioShock dans l’espace avec le label de qualité d’Arkane (Dishonored) ? Que pourrais-tu vouloir de plus? Prey était l’une des dormeuses de 2017 et c’est un bijou culte qu’on ne se lasse pas de recommander, mais en son temps les notes d’analyses ont aussi pesé dessus. En eux, il souffrait des comparaisons éternelles avec System Shock et la saga Irrational Games, mais aussi des problèmes liés à la marque. Beaucoup aspiraient à la prise du jeu hors concours du même nom sorti en 2006, « un renversement du genre FPS » et étaient toujours en colère contre la suite annulée. Il y avait ceux qui étaient agacés qu’il ne garde pas son esprit et qu’il soit plus hardcore et classique. Dommage, car les préjugés empêchaient beaucoup de voir que nous étions face à un grand jeuman.

Transformers : la chute de Cybertron

Si Transformers est déjà méprisé dans les salles pour ressembler à un bon fan de cinéma, imaginez dans les jeux vidéo, où les jeux sortis pour profiter de l’attrait commercial de certains films ont toujours été le plus grand drapeau de réseau de l’industrie. Avec un tel handicap, The Fall of Cybertron a combattu les mécréants grâce au bouche à oreille. Tous ceux qui l’ont essayé ont été surpris et se sont rendus à l’évidence : c’est extrêmement amusant. Un level design inattendu du plus haut niveau, une grande variété de situations et un multijoueur solide (essentiel en cette ère d’effervescence en ligne) en ont fait la meilleure recréation de l’univers Transformers au format jeu vidéo. Ce serait dommage que ses sept lui en fassent rater plus d’un.

Rupture quantique

Remedy fait partie de ces études qui ont toujours été regardées à la loupe. Peut-être parce que nous savons de quoi il est capable (Max Payne, Alan Wake) et que nous ne nous contenterons pas de moins. Quantum Break n’est pas tout à fait devenu la référence d’action-aventure que beaucoup attendaient, mais cela n’en fait pas un mauvais jeu. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Amusante et sans trop de complications, la proposition a beaucoup expérimenté la narration et toutes sortes de mécanismes jouables liés au temps. Vous n’allez pas toujours inventer le bullet time et révolutionner toute l’industrie du jeu vidéo, mais cela n’enlève rien à ce que vous faites bien.

Le mal à l’intérieur

Depuis Resident Evil 4, les horreurs de survie ont toujours eu le même dilemme. Trop d’action et vous perdez les plus puristes du genre. Trop peu et vous perdez un public. Trouver l’équilibre est compliqué et quand vous n’en obtenez pas un, vous en obtenez un autre. Ajoutez à cela une section technique pleine de problèmes, la longue ombre de Resident Evil 4 et quelques bandes noires sur l’écran impossibles à supprimer. C’est pourquoi The Evil Within, un jeu plein de vertus et de bonté, n’a jamais atteint le notable sur Metacritic. Un génie de Mikami incontournable pour les fans du genre qui, comme le travail de tous les génies, est touché par la folie et est capable du meilleur comme du pire.

Domaine binaire

Un jeu de tir à la troisième personne des créateurs de Yakuza ? Une tentative de séduction des Occidentaux depuis les bureaux de Sega au Japon ? Les choses n’allaient pas bien et les affiches de Marines vitaminés et de coups de feu partout n’étaient pas très encourageantes. Même ainsi, Binary Domain a fini par être une expérience extrêmement originale, avec sa propre identité et un script formidable. Et c’est précisément ce qui a fait que tout le monde n’a pas fini de l’apprécier. On se plaint parfois du manque d’éclat ou de fraîcheur dans de nombreuses productions, coincé dans les formules habituelles, mais quand on a quelque chose de différent devant soi, on laisse échapper qu’il est difficile de s’y habituer. Ce n’est pas fini d’apprécier et de démontrer que le goût s’éduque, comme disait Platon. Binary Domain est un jeu culte qui soulève les passions (et les animosités) partout où il passe et les notes d’analyse n’en rendent compte que pour cela, sans enlever un iota de génie à la proposition.

lumière mourante

Lesté par des problèmes techniques et la répétitivité de ses missions et approches, Dying Light était un cocktail rafraîchissant qui mêlait parkour, sang, zombies et survie comme ingrédients. Le jeu typique que vous ne connaissez pas, essayez et voulez quitter, mais dans lequel si vous grattez sous la surface, vous trouverez une profondeur surprenante avec des centaines de contenus et des situations inoubliables. Petit à petit, le mot s’est répandu et les critiques des utilisateurs (bien au-dessus de celles de la presse), ont conduit Techland à le faire grandir de plus en plus en fonction des extensions et à le présenter comme l’un des meilleurs jeux de zombies de l’histoire. Il a même eu une suite sortie cette année.

Days Gone

Rempli de bugs et de problèmes techniques, le lancement de Days Gone a été l’un des plus controversés. En plus de cela, il s’agissait de la grande exclusivité Sony du premier semestre 2019 et d’un jeu de zombies dans une industrie alors saturée de morts-vivants et de marcheurs. Des bâtons sont tombés partout, et ce n’est que lorsque la tempête est passée et que les mises à jour ont commencé à arriver que les gens ont découvert un jeu qui a réalisé le rêve mouillé de nombreux fans sur le thème de Z : devenir Daryl Dixon, le motard à l’arbalète qui joue mal. cul dans The Walking Dead. De plus, il l’a fait avec des valeurs de production jamais vues dans un jeu de zombies. Il n’a pas inventé la roue, Days Gone était un road movie dont les chemins et les chemins valent la peine d’être parcourus au-delà des notes, qui capturent ce début turbulent. Quand ça a commencé, il n’y avait pas de retour en arrière.

Mad Max

Nous terminons la liste avec une autre de ces adaptations de jeux vidéo que nous avons confondues avec un simple produit promotionnel qui cherchait à profiter du succès du film actuel (en l’occurrence, l’excellent Mad Max Fury Road). C’était peut-être leur problème, mais dans le sens où l’Avalanche avait peu de ressources et s’organisait ainsi. Le jeu a manqué beaucoup de choses, mais tout enfant qui a joué au solitaire Mad Max sur la NES verra les bonnes intentions derrière et sera époustouflé par une aventure qui a cloué l’essence du guerrier de la route.