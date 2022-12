Le casque AR / VR d’Apple fait face à plus de retards, mais il est toujours attendu en 2023

Le casque AR / VR tant attendu d’Apple pourrait faire face à une autre série de retards. Selon les dernières données sur la chaîne d’approvisionnement recueillies par Ming-Chi Actu, Apple a peut-être retardé les livraisons massives de son casque au second semestre 2023 alors qu’il s’efforce de résoudre les problèmes liés aux logiciels. Actu s’attendait auparavant à ce que les expéditions massives commencent au deuxième trimestre de 2023.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière que le casque d’Apple fonctionnera sur la plate-forme « xrOS », plutôt que sur le nom « realityOS » précédemment signalé. Il s’agit d’un changement que l’entreprise aurait apporté en interne ces dernières semaines. A ne pas confondre avec l’iPhone XR, Bloomberg dit que le « xr » dans ce cas indique « réalité étendue ».

Selon Actu, des changements et des bugs dans xrOS ont amené Apple à retarder les livraisons massives de son casque au second semestre 2023. Actu ne donne aucun raisonnement spécifique, mais l’hypothèse est basée sur sa dernière enquête sur la chaîne d’approvisionnement de la fabrication d’Apple. les partenaires.

Il est important de se rappeler qu’un retard dans les livraisons massives n’indique pas nécessairement que le casque d’Apple ne sera pas annoncé au premier semestre. Apple peut toujours annoncer le produit des mois avant sa disponibilité réelle, et c’est quelque chose qu’il a fait dans le passé avec des produits comme l’Apple Watch.

Cela dit, cependant, Actu craint qu’une annonce en janvier, comme cela a été spéculé, ne soit trop tôt et ne soit finalement « préjudiciable à la promotion et aux ventes ».

Il reste à déterminer si le calendrier des événements médiatiques (précédemment estimé en janvier 2023) sera également retardé, mais généralement, si le délai entre l’événement médiatique et l’expédition massive du produit final est trop long, cela nuit à la promotion et aux ventes.

Actu réitère également aujourd’hui que le casque Apple devrait être un produit de niche. Il prédit que les expéditions de l’appareil seront « moins de 500 000 unités » en 2023. La prédiction de Actu est inférieure au consensus d’autres analystes, qui vont de 800 000 à 1,2 million d’unités.

La prise de Netcost-security.fr

Cela prend clairement plus de temps que prévu à Apple pour perfectionner la première version de son casque de réalité mixte, mais cela ne devrait pas être surprenant. C’est une toute nouvelle catégorie de produits pour l’entreprise, ce qui ne plaît pas souvent. Avec la concurrence déjà sur le marché de la part de Meta, il est clair qu’Apple doit prendre un bon départ avec son propre matériel AR/VR.

Je pense également qu’il convient de souligner qu’Apple peut continuer à tester et même lancer de nouvelles fonctionnalités AR et VR sur ses autres plates-formes dans l’intervalle. Cela indique que les utilisateurs peuvent voir ce qu’il est possible de faire avec la technologie AR/VR et que les développeurs peuvent tester la technologie avant que le casque dédié ne soit réellement disponible.

