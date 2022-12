EA anticipe l’actualité de Star Wars Jedi : Survivor juste avant le TGA 2022

La République Galactique n’existe plus, le Chancelier Suprême Palpatine, un sombre seigneur Sith, anéantit le gouvernement démocratique de l’intérieur et devint empereur. Star Wars Jedi: Survivor se déroule en ces temps sombres, à une époque où l’Ordre Jedi est pratiquement éteint. Toujours sans date de sortie précise, Electronic Arts et Respawn Entertainment ont commencé à bouger : les réseaux sociaux officiels ont modifié la couverture et l’image de profil avec le logo du jeu.

Non pas que l’image offre beaucoup d’informations. Une scène de nature et de rochers est à peine entrevue. Cependant, le changement intervient juste avant The Game Awards 2022, le gala de remise des prix organisé par Geoff Keighley. Il n’est pas confirmé si le titre développé par Respawn Entertainment sera présent ou non à l’événement. Cependant, certaines fuites pointent vers une éventuelle présentation prévue pour le mois de décembre.

Le PS Store a divulgué son arrivée possible en mars 2023, une date qui a pris du poids car EA a déclaré qu’il lancerait une excellente IP à ce moment-là.

Le retour de Cal Kestis

Cal Kestis revient en tant que protagoniste de cette nouvelle aventure. L’ancien Padawan a rompu son lien avec la Force pour fuir la grande purge des Jedi, mais les Inquisiteurs Impériaux l’ont découvert sur Bracca. Après cela, le jeune homme a repris son entraînement et a décidé d’affronter les hôtes de l’Empire Galactique juste au moment où l’étincelle de la Rébellion commençait à s’enflammer.

Le titre a été annoncé via une bande-annonce cinématique, donc à ce jour, nous n’avons toujours pas vu de gameplay. Sera-ce aux Game Awards 2022 ? On verra dans quelques jours.

Star Wars Jedi: Survivor sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. La société nord-américaine a décidé de se passer de la version de la génération précédente de consoles, elle pourra donc consacrer des ressources pour presser le nouveau matériel. Selon Respawn, l’éclairage sera l’un des aspects qui pourra le plus être renforcé.

Source | Shinobi 602