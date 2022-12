Ce sac à dos vous dira toujours où il se trouve pour que vous ne le perdiez pas

Un sac à dos qui ne se perd pas

La solution proposée par Hyper est tout aussi intéressante qu’ingénieuse. Il s’agit d’un modèle appelé HyperPack Pro, et c’est un sac à dos de taille moyenne qui comprend un écran de localisation compatible avec le système Apple Find My. Cela vous permet d’avoir l’emplacement de la valise de manière très précise grâce au réseau d’appareils Apple, car, même si vous êtes à des kilomètres de votre sac à dos, s’il y a un iPhone à proximité, il recevra le signal et diffusera l’emplacement afin que le compte enregistré ait les informations précieuses.

Au moment où vous vous en séparez, une notification apparaîtra sur votre appareil iOS, et si vous ne le trouvez pas, mais que vous savez qu’il est proche, vous pouvez lui ordonner d’émettre un bip fort pour attirer l’attention.

Cela fonctionne-t-il de la même manière que si nous utilisions un AirTag ?

et, la fonction est exactement la même, et ici la seule différence est que le dispositif de repérage est intégré dans le sac à dos, il n’est donc pas possible de le retirer. Et oui, sa batterie interne s’épuisera également avec le temps, mais vous pourrez la changer sans problème. L’autonomie moyenne est comprise entre 250 et 300 jours d’utilisation, il faudra donc la remplacer une fois par an.

Parfait pour transporter un ordinateur portable

En plus d’offrir la possibilité de transmettre sa localisation, le sac à dos remplit également les fonctions classiques d’un sac à dos, si rien d’autre. Parmi les différentes poches qu’il propose, nous avons un espace pour un ordinateur portable de 16 pouces, une poche latérale pour les bouteilles de 1 litre, une poche frontale à accès rapide et une poche lombaire cachée pour transporter des documents et des choses importantes.

Il dispose d’un système de chambres à air qui amortit la charge sur notre dos et nous permet de maintenir une posture beaucoup plus appropriée pour éviter les blessures. Il cache également une poche latérale pour charger les appareils, bien que cela nécessite une batterie externe qui n’est pas incluse dans le sac à dos.

Certains éléments de sécurité sont également inclus, comme la poche protégée par RFID et les fermetures à glissière verrouillables qui empêcheront un voleur de les ouvrir rapidement au moment où vous vous y attendez le moins.

Où pouvez-vous acheter?

Le produit a été annoncé dans une campagne Indiegogo et recherche un financement (et un intérêt) auprès des utilisateurs. Son prix officiel sera de 200 dollars, mais en ce moment il est possible de le réserver pour seulement 100 dollars grâce à la remise de 50% que pourront obtenir les 84 premiers acheteurs.