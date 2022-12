Apple publie la quatrième mise à jour bêta d’iOS 16.2 pour les développeurs

Alors que nous pensions qu’Apple ne publierait pas de mise à jour bêta cette semaine car nous sommes déjà à la fin de la semaine, Apple publie la mise à jour iOS 16.2 bêta 4. Il n’y a pas eu de mise à jour bêta la semaine dernière en raison de la semaine de Thanksgiving. Mais plus tôt cette semaine, Apple a publié une nouvelle mise à jour incrémentielle iOS 16.1.2 pour tout le monde. Ici, vous saurez tout sur le dernier iOS 16.2 beta 4.

Selon notre estimation, Apple va publier iOS 16.2 pour tout le monde à la mi-décembre. Ainsi, la 4ème version bêta pourrait être la dernière ou l’avant-dernière mise à jour bêta pour iOS 16.4, puis nous pouvons nous attendre à une version candidate. iOS 16.2 sera la dernière mise à jour majeure de cette année pour l’iPhone. Il apporte de nombreuses fonctionnalités utiles. Vous pouvez consulter certaines de ses meilleures fonctionnalités ici.

Aujourd’hui, Apple a également publié iPadOS 16.2 Beta 4, macOS Ventura 13.1 Beta 4, tvOS 16.2 Beta 4, watchOS 9.2 Beta 4 et macOS Monterey 12.6.2 RC 3. Le quatrième iOS 16.2 Beta est livré avec le numéro de build 20C5058d. Oui, le numéro de build se termine par d mais s’il y a une prochaine mise à jour bêta, son numéro de build peut se terminer par a.

Comme il y a déjà eu trois mises à jour bêta, la plupart des fonctionnalités d’iOS 16.2 sont déjà disponibles. Ainsi, dans la version bêta actuelle, Apple a accordé plus d’importance aux corrections de bugs et à l’amélioration de l’expérience utilisateur. Mais encore, vous trouverez quelques changements dans l’interface utilisateur.

La version bêta d’iOS 16.2 apporte une nouvelle mise à jour du modem au moins sur les modèles d’iPhone 14 Pro. Il y a aussi un changement notable dans l’animation de défilement des notifications sur l’écran de verrouillage. Et le contour de l’île dynamique dans le fond sombre est moins visible qu’auparavant. Apple Watch Mirroring est le nouveau paramètre d’accessibilité. Si vous trouvez plus de changements, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

La mise à jour iOS 16.2 Beta 4 est actuellement disponible pour les développeurs. Et la mise à jour sera disponible pour tous les bêta-testeurs publics aujourd’hui ou demain. La mise à jour n’apparaîtra que si vous avez installé le profil bêta et mis à jour vers l’une des versions bêta d’iOS 16.2. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.2 beta 4, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de les charger à au moins 50 % pour éviter toute interruption.

