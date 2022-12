Apple Watch Ultra vs Series 8 vs SE : Quel est le meilleur choix pour les fêtes ?

Il y a plus de variété que jamais avec la gamme Apple Watch 2022 grâce au nouveau modèle Ultra et au SE mis à jour. Cela indique qu’il y a beaucoup à considérer entre les derniers appareils portables et aussi leurs prédécesseurs. Lisez la suite pour un aperçu détaillé de Apple Watch Ultra vs Series 8 vs SE, et plus encore pour déterminer quel est le meilleur choix pour vous ou quelqu’un pour qui vous magasinez.

Étant donné que Apple Watch n’est pas nécessairement une mise à niveau annuelle, nous avons tout inclus, de l’Apple Watch Ultra à la série 6 et SE 1ère génération pour donner la meilleure perspective sur les différences entre tous les modèles récents.

Apple Watch Ultra vs Series 8, SE et versions antérieures

Processeur, stockage, plus

L’année dernière, Apple a utilisé le même processeur double cœur 64 bits dans la série 7 que celui lancé dans la série 6, mais avec le nom S7 mis à jour.

Cette année, l’Apple Watch Ultra et la série 8 sont livrées avec le processeur double cœur S8 SiP 64 bits. Il semble être à peu près le même que le S7 et le S6 en termes de performances, car Apple n’a partagé aucune déclaration d’amélioration des performances lors de son discours d’ouverture ou sur son site Web.

Bien que vous ne devriez pas vous attendre à un ralentissement notable de la série 6 ou 7 à 8 ou Ultra, si vous venez d’un modèle Apple Watch antérieur, vous devriez remarquer une montre plus rapide et plus réactive.

Apple dit que le S8 est 20 % plus rapide que la puce S5.

Un autre avantage, si vous passez d’une série 3 ou 4 à Ultra, série 8 ou SE gen 2, est un saut de stockage à 32 Go.

Ultra Série 8 SE 2 sept 6 SE 1 SiP/Processeur Processeur double cœur S8 SiP 64 bits Processeur double cœur S8 SiP 64 bits Processeur double cœur S8 SiP 64 bits Processeur double cœur S7 SiP 64 bits Processeur double cœur S6 SiP 64 bits Processeur double cœur S5 SiP 64 bits U1 (ultra large bande) ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ❌ Bluetooth 5.3 5.3 5.3 5.0 5.0 5.0 Stockage 32 Go 32 Go 32 Go 32 Go 32 Go 32 Go

Une autre différence entre Apple Watch Ultra / Series 8 et SE 2e génération est que cette dernière n’est pas livrée avec la puce ultra large bande U1.

Boîtier et présentoir

Apple Watch Ultra est livré avec le plus grand boîtier et écran d’Apple avec 49 mm pour le premier et un écran de résolution 410 x 502 qui offre 1164 mm². Apple dit qu’il est 27 % plus grand que l’écran de la série 4-6/SE.

Pendant ce temps, Apple Watch Series 8 conserve les mêmes tailles que celles lancées avec Apple Watch Series 7. Il s’agit de boîtiers de 45 et 41 mm et d’un écran plus grand 20 % plus grand que la série 4-6/SE et 50 % plus grand que l’écran de la série 3.

Ultra Série 8 SE 2 sept 6 SE 1 Taille de la valise 49mm 45/41mm 44/40mm 45/41mm 44/40mm 44/40mm Taille d’affichage 410 x 502 pixels, 1164 mm² 396 x 484 pixels, 1143 mm² (modèle 45 mm) 368 x 448 pixels, 977 mm² (modèle 44 mm) 396 x 484 pixels, 1143 mm² (modèle 45 mm) 368 x 448 pixels, 977 mm² (modèle 44 mm) 368 x 448 pixels, 977 mm² (modèle 44 mm) Luminosité 2 000 nits 1 000 nits 1 000 nits 1 000 nits 1 000 nits 1 0000 nits Affichage permanent ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ❌ Façade en verre saphir ✅ Oui avec les modèles en acier, non avec l’aluminium ❌ Oui avec les modèles en acier, non avec l’aluminium Oui avec les modèles en acier, non avec l’aluminium ❌

Apple Watch SE 2e génération propose les mêmes options de boîtier de 44 ou 40 mm et la même taille d’affichage que la 1re génération/série 6 et les versions antérieures.

Compatibilité du bracelet Apple Watch

En ce qui concerne les bracelets, Apple indique que ceux conçus pour les Apple Watch 44 et 45 mm fonctionneront avec Apple Watch Ultra et vice versa :

Et avec les séries 8 et SE 2e génération utilisant les mêmes facteurs de forme qu’auparavant, toutes les bandes pour les tailles correctes continueront de fonctionner.

Autonomie et charge de la batterie

Un changement majeur avec Apple Watch Ultra est la plus grande batterie de la gamme. C’est 36 heures d’autonomie standard et jusqu’à 60 heures d’utilisation prolongée avec le mode faible consommation.

Notamment, le mode Low Power viendra sur Apple Watch Series 4 et versions ultérieures et doublera la batterie de ces modèles de 18 à 36 heures.

Ultra Série 8 SE 2 sept 6 SE 1 Vie de la batterie – la norme 36 heures 18 heures 18 heures 18 heures 18 heures 18 heures Batterie longue durée avec mode Low Power 60 heures 36 heures 36 heures 36 heures 36 heures 36 heures Mise en charge 0-80% en 45 minutes 0-80% en 45 minutes 0-80% en 45 minutes 0-80% en 45 minutes 0-80% en 60 minutes 0-80% en 60 minutes

Introduit pour la première fois avec Apple Watch 7 et poursuivi avec Apple Watch Ultra et la série 8 est une charge 33% plus rapide que la série 6 et les versions antérieures. Cela indique passer de 0 à 80 % en 45 minutes au lieu d’environ 60 minutes pour les autres modèles.

Si vous souhaitez utiliser Apple Watch Ultra, Series 8 ou 7 pour le suivi du sommeil, vous bénéficiez également de 8 heures d’utilisation à partir d’une charge de 8 minutes.

Apple Watch Ultra vs Series 8 – Principales caractéristiques

Voici les principales fonctionnalités que vous obtenez avec Apple Watch Ultra, Series 8 et SE par rapport aux modèles précédents.

Modèle/caractéristiques de l’Apple Watch Ultra Série 8 SE 2 sept 6 SE 1 Bouton d’action personnalisable ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Application ECG ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ❌ Application d’oxygène sanguin ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ❌ Notifications de fréquence cardiaque élevée/basse ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Certifié MIL-STD 810H ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ GPS bi-fréquence de précision ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Nouvelle application Compass avec waypoints + retour en arrière ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ IP6X résistant à la poussière ✅ ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ Etanche à 100m ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Etanche à 50m – ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Jauge de profondeur + certifié EN13319 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Application/ordinateur de plongée Oceanic+ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Sirène 86 décibels ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Suivi du sommeil ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Détection de collision ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ Détection de chute ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Suivi du cycle avec détection de température ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Suivi du cycle sans détection de température – – ✅ ✅ ✅ ✅ SOS d’urgence ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Prix

Apple Watch Ultra est au prix de 799 $ (Apple, Amazon, plus)

(Apple, Amazon, plus) La série 8 vient commence à partir de 399 $/429 $ et plus (Apple, Amazon, plus)

et plus (Apple, Amazon, plus) Apple Watch SE 2e génération passe de 249 $ (Apple, Amazon, plus)

Apple Watch Ultra vs Series 8 et récapitulation antérieure

Il n’est pas surprenant que Apple Watch Ultra apporte le plus de changements et d’améliorations à la gamme portable d’Apple. Cependant, le nouveau modèle pro peut être exagéré pour beaucoup.

Alors que l’Apple Watch Series 8 peut ressembler à la série 7S ou 6SS, si vous envisagez de passer de la série 3, 4 ou SE, vous obtenez un écran plus grand, un écran toujours allumé, une charge plus rapide et toutes les dernières et meilleures caractéristiques de santé.

Que pensez-vous de la nouvelle gamme Apple Watch ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre guide sur Apple Watch Ultra vs Series 8 et SE !

