Oppo annonce le calendrier de déploiement de ColorOS 13 pour décembre

Chaque OEM de smartphone a travaillé sur la publication de mises à jour logicielles centrées sur Android 13. Et Oppo n’est pas différent, la firme chinoise avait déjà publié la nouvelle mise à niveau pour un tas de téléphones, y compris des modèles phares et des modèles de milieu de gamme. Oppo partage maintenant une chronologie détaillée du déploiement de ColorOS 13 pour ce mois-ci.

Oppo prévoit de publier le nouveau logiciel sur un grand nombre de téléphones ce mois-ci. Et la meilleure chose à faire est que la plupart des téléphones recevront la version stable de ColorOS 13. Oui, il existe quelques modèles qui auront un avant-goût de la version bêta.

Oppo a officiellement partagé le calendrier de déploiement mis à jour via le Poignée Twitter mondiale de ColorOS. Et à partir des détails, la société publiera la mise à jour stable pour les séries Reno 5, Reno 6, Find X3 Lite et certains téléphones de la série A.

A partir du 15 déc. 2022 Trouver X3 Lite 5G (France) Reno7 5G (Inde) Reno6 Pro 5G (Indonésie, Arabie Saoudite) Reno6 5G (Inde) Reno5 Pro 5G (Arabie Saoudite) Reno5 5G (Indonésie)

A partir du 21 déc. 2022

A partir du 28 déc. 2022 Reno6 Z 5G (Thaïlande) Reno5 Pro 5G (Inde) Reno5 Pro (Pakistan) Reno5 Z 5G (les EAU) F19 Pro+ (Inde)

A partir du 29 déc. 2022 Trouver X5 Lite 5G (France) A74 5G (Inde, Indonésie)



En parlant de déploiement bêta, le programme bêta sera mis en ligne pour les Reno 8 Z 5G, F21s Pro 5G, F19, F19s, A95, A77s et A74. Voici plus de détails.

A partir du 9 déc. 2022 Reno8 Z 5G (Thaïlande) F21s Pro 5G (Inde)

A partir du 23 déc. 2022 F19 et F19 (Inde) A95 (Indonésie) A77 (Inde, Indonésie) A74 (Indonésie)



Si vous possédez l’un de ces téléphones Oppo, vous avez la possibilité de goûter aux nouvelles fonctionnalités disponibles sur ColorOS 13 ce mois-ci. Que votre téléphone reçoive la mise à jour bêta ou stable, assurez-vous qu’il fonctionne sur la dernière version du logiciel. Si votre téléphone fonctionne sur la version la plus récente, vous recevrez la mise à jour. Oppo publie généralement la mise à jour en premier pour ceux qui exécutent des versions logicielles plus récentes, alors assurez-vous de la mettre à jour.

En parlant des fonctionnalités, Oppo acquiert un design Aquamorphic pour le ColorOS 13, y compris de nouvelles palettes de thèmes, une nouvelle police, une interface utilisateur de paramètres mise à jour, des effets Aquamorphic fluides dans les applications système, des animations plus fluides, des icônes mises à jour, une nouvelle série d’animations AOD, un ensemble de nouveaux fonds d’écran, nouveaux widgets, fonctionnalités de confidentialité d’Android 13, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur ColorOS 13. Ainsi, ces téléphones Oppo recevront la nouvelle mise à jour ColorOS 13 inspirée d’Android 13.

