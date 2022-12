Monster Hunter Rise fait le saut vers PlayStation et Xbox ; Lancement sur Game Pass

Il est sorti à l’origine comme un jeu vidéo exclusif pour Nintendo Switch, bien qu’il ait ensuite été adapté au PC avec des améliorations graphiques. Maintenant, Capcom a confirmé les fuites et a annoncé que Monster Hunter Rise sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S le 20 janvier. Comme si cela ne suffisait pas, Microsoft a révélé qu’il sera disponible dans le service Xbox Game Pass et PC Game Pass à partir du jour même de son lancement.

Le jeu sera commercialisé au prix de 39,99 euros, bien qu’il n’inclura pas l’extension. Monster Hunter Rise : Sunbreak est prévu pour le printemps 2023, toujours sans date plus précise. Selon les informations officielles, le jeu de base arrivera sur le marché accompagné de toutes les mises à jour gratuites jusqu’à la version 10, ce qui indique qu’il intégrera tous les monstres et événements qui ont déjà fait leur apparition sur Nintendo Switch et Steam.

Améliorations sur Xbox Series X et PS5

Comment pourrait-il en être autrement, les systèmes de nouvelle génération bénéficieront de certaines particularités. Le site de Capcom indique que les joueurs peuvent choisir entre deux configurations graphiques : d’une part, une résolution 4K et 60 FPS ; de l’autre, une résolution de 1080p et 120 FPS. Les deux implémentent l’audio 3D, tandis que la version PlayStation 5 utilisera les fonctionnalités DualSense lors du blocage avec le bouclier ou de l’utilisation de certaines armes.

Tous les abonnés Xbox Game Pass auront la possibilité d’accéder au jeu sans frais supplémentaires. De plus, ceux qui ont Ultimate pourront profiter du titre dans le cloud via Xbox Cloud Gaming.

La chasse aux monstres continue. Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak peuvent actuellement être achetés sur Nintendo Switch et PC (via Steam). Vous pouvez lire notre analyse ici.

Source | Capcom