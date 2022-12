Apple aurait bloqué la mise à jour de l’application iOS Coinbase Wallet pour offrir des NFT sans achats intégrés

Les jetons non fongibles, également connus sous le nom de NFT, deviennent de plus en plus populaires. Pourtant, Apple ne semble toujours pas très ouvert à cette idée, du moins pas lorsque ces NFT sont vendus dans des applications iOS sans utiliser le système d’achats intégrés de l’App Store. Et c’est ce qui s’est passé avec Coinbase Wallet, dont la dernière mise à jour aurait été refusée dans l’App Store en raison de la fonctionnalité NFT.

Coinbase Wallet supprime la fonctionnalité d’envoi de NFT depuis son application iOS

Dans un Fil Twitter, le compte officiel Coinbase Wallet a signalé qu’Apple avait bloqué sa dernière version d’application iOS jusqu’à ce que les développeurs désactivent la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’envoyer des NFT via l’application. La plateforme affirme qu’Apple a exigé que les frais facturés pour transférer les NFT soient payés via le système d’achats intégrés de l’App Store afin que l’entreprise puisse percevoir sa commission de 30 %.

Coinbase Wallet dit que « ce n’est clairement pas possible » puisque le système d’achats intégrés d’Apple « ne prend pas en charge la cryptomonnaie ».

Pour quiconque comprend le fonctionnement des NFT et des blockchains, ce n’est clairement pas possible. Le système d’achat In-App propriétaire d’Apple ne prend pas en charge la cryptomonnaie, nous ne pourrions donc pas nous conformer même si nous essayions. Cela revient à Apple essayant de réduire les frais pour chaque e-mail envoyé via des protocoles Internet ouverts.

Les développeurs expliquent qu’Apple rend difficile pour les utilisateurs d’iPhone de transférer des NFT vers d’autres portefeuilles ou même de les envoyer en cadeau à leurs amis et à leur famille. Le mois dernier, Apple a mis à jour les directives de l’App Store avec de nouvelles règles pour les applications avec NFT. Les nouvelles directives indiquent clairement que les applications tierces ne peuvent pas « diriger les clients vers des mécanismes d’achat autres que l’achat intégré ».

Les applications peuvent utiliser l’achat intégré pour vendre et vendre des services liés aux jetons non fongibles (NFT), tels que la frappe, la liste et le transfert. Les applications peuvent permettre aux utilisateurs d’afficher leurs propres NFT, à condition que la propriété NFT ne déverrouille pas les fonctions ou fonctionnalités de l’application. Les applications peuvent permettre aux utilisateurs de parcourir des collections NFT appartenant à d’autres, à condition que les applications ne contiennent pas de boutons, de liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat autres que l’achat intégré à l’application.

Vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez plus envoyer de NFT sur Coinbase Wallet iOS. En effet, Apple a bloqué la dernière version de notre application jusqu’à ce que nous désactivions la fonctionnalité. 🧵 – Portefeuille Coinbase (@CoinbaseWallet) 1 décembre 2022

Plus tôt cette année, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, s’était déjà plaint du fait que l’App Store n’était pas compatible avec la cryptomonnaie. Selon Armstrong, il y a des « problèmes antitrust potentiels là-bas » en référence aux directives de l’App Store.

Désormais, Coinbase s’attend à avoir des discussions avec Apple afin de résoudre cette situation, mais il n’est pas clair si Apple sera flexible avec sa nouvelle directive sur les applications avec NFT.

