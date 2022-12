Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir confirme les nouveaux acteurs de sa deuxième saison

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a confirmé les acteurs qui rejoindront le casting original dans sa deuxième saison. Les élus sont Gabriel Akuwudike (La guerre des mondes, Brexit), Yasen ‘Zates’ Atour (The Witcher, Young Wallander), Ben Daniels (House of Cards, Londres : Crime District), Sam Hazeldine (Peaky Blinders, Sandman) , Amelia Kenworthy (Pomona, Against), Nia Towle (Persuasion, The Ocean at the End of the Road) et Nicholas Woodeson (Skyfall, Rome).

« Depuis sa première, Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir a réuni le public pour découvrir la magie et les merveilles de la glorieuse Terre du Milieu de JRR Tolkien », partage Vernon Sanders, responsable de la télévision mondiale chez Amazon Studios. « À ce jour, la première saison est la série originale Prime Video la plus réussie dans toutes les régions et a été regardée par plus de 100 millions de personnes à travers le monde, un véritable succès mondial qui montre à quel point elle peut être universelle. Une histoire avec beaucoup de Puissance. Nous souhaitons la bienvenue à ces merveilleux acteurs dans notre « communauté » et nous sommes impatients de continuer à raconter des histoires sur le Second Age dans la saison deux. »

Que sait-on de la deuxième saison ?

Nous savons que la deuxième saison est déjà en production au Kingdom-Uni, nous connaîtrons donc bientôt la prochaine étape de la série Prime Video. Le rôle précis que ces acteurs prendront n’a pas été partagé, à l’exception de Sam Hazeldine. L’acteur britannique vétéran jouera Adar, le chef Orc. Ce nouvel arc narratif sera mené par JD Payne et Patrick McKay, qui seront à la fois showrunners et producteurs exécutifs. Dans ce dernier rôle, ils seront accompagnés de Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill et Gennifer Hutchison, entre autres.

Source : communiqué de presse (Amazon)