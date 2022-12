OtterBox lance trois idées cadeaux multifonctionnelles avec MagSafe et la recharge Apple Watch

OtterBox a lancé ses trois derniers accessoires Apple juste à temps pour les vacances. La nouvelle gamme comprend une batterie portable MagSafe 3 en 1 avec des supports pour la maison et le véhicule, une batterie portable Apple Watch 2 en 1 et une batterie portable 2 en 1 pour iPhone et Apple Watch.

OtterBox a lancé les trois nouveaux accessoires chez Apple et sur son propre site Web. Chacun met l’accent sur la multifonctionnalité, deux sur les trois étant dotés de la prise en charge officielle de MagSafe et d’une charge sans fil rapide de 15 W.

Pour le moment, Apple a en stock les trois nouveaux produits, tandis qu’OtterBox indique que la batterie portable multi-montage et la batterie portable 2 en 1 « arrivent bientôt ».

Bonne nouvelle pour les cadeaux, l’expédition via Apple arrive dès le 5 décembre, certains Apple Stores ayant maintenant en stock les nouveaux articles.

Banque d’alimentation multi-montage avec MagSafe

Support de charge à domicile et support de ventilation en déplacement

Le port USB-C bidirectionnel permet une utilisation en tant que batterie portable autonome

La conception lestée antidérapante maintient le support en place

Charge sans fil plus rapide jusqu’à 15 W

Alignement et fixation magnétiques puissants

Le support se fixe aux évents verticaux et horizontaux

Conception OtterBox légendaire pour MagSafe

Fonctionne avec les étuis pour MagSafe

Comprend une batterie portable de charge sans fil, un support de charge, un support de ventilation de voiture, un câble USB-C vers USB-C de 2 m (6,6 pi) et un chargeur mural de 36 W

Prix ​​: 149,95 $ chez Apple ou OtterBox

Banque d’alimentation 2 en 1 avec chargeur Apple Watch

Banque d’alimentation élégante et portable

Charge rapide pour Apple Watch — jusqu’à 4 charges complètes*

Prend en charge le mode Table de nuit Apple Watch

Le port USB-C bidirectionnel fonctionne comme une batterie portable autonome

La finition Premium est résistante aux rayures et aux empreintes digitales

Comprend une batterie portable de charge sans fil et un câble USB-C vers USB-C de 0,5 m (1,6 pi)

Prix ​​: 49,95 $ chez Apple et OtterBox

Batterie externe 2 en 1 avec MagSafe

Charge sans fil plus rapide jusqu’à 15 W pour iPhone

Charge rapide pour Apple Watch

La conception pliante compacte vous accompagne partout

Chargez et diffusez en mode portrait et paysage

Le support s’adapte à l’utilisation de l’iPhone pendant le chargement

Le port USB-C bidirectionnel permet une utilisation en tant que batterie portable autonome

Alignement et fixation magnétiques puissants

Conception antidérapante et lestée pour une fixation et un retrait d’une seule main

Conception OtterBox légendaire pour MagSafe

Fonctionne avec les étuis pour MagSafe

Comprend une batterie portable de charge sans fil et un câble USB-C vers USB-C de 0,5 m (1,6 pi)

Prix ​​: 149,95 $ chez Apple ou OtterBox

Une autre belle idée de cadeau est la station de charge OtterBox 2-en-1 MagSafe. Découvrez tous les détails à ce sujet dans notre test complet:

