Le procès du clavier papillon résolu après que le juge a approuvé le paiement de 50 $ à 395 $ aux propriétaires de MacBook

Le procès du clavier papillon a été résolu après qu’un juge a approuvé les paiements proposés par Apple aux propriétaires de modèles MacBook, MacBook Air et MacBook Pro avec la conception de clavier défectueuse.

Les propriétaires dont les machines nécessitaient des réparations devraient recevoir une indemnité allant de 50 $ à 395 $, selon l’ampleur des travaux nécessaires. Cependant, les paiements ne seront versés qu’à ceux qui ont acheté leur MacBook dans les États américains couverts par le recours collectif…

Arrière plan

La conception du clavier papillon faisait partie de la quête d’Apple pour rendre les MacBook toujours plus minces, sous la direction de Jony Ive, alors chef du design. Peu de temps après le lancement de la conception, les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes, allant de touches non fonctionnelles, d’appuis répétés sur des touches, de déplacements de touches incohérents, etc.

Plus tard, il a été démontré que le problème était dû à un défaut de conception qui rendait le clavier particulièrement susceptible de piéger la poussière, les miettes et autres débris, provoquant une variété de pannes. Dans notre propre sondage, près de la moitié des propriétaires ont signalé des problèmes de fiabilité, 18 % affirmant que les problèmes étaient si graves qu’ils rendaient la machine pratiquement inutilisable.

Apple a finalement reconnu la faute et a proposé un programme de remplacement de clavier gratuit, mais beaucoup ont déclaré que ce n’était pas une solution adéquate car les mêmes problèmes se reproduiraient avec le nouveau clavier (identique).

Une série de recours collectifs a été déposée dans un certain nombre d’États américains, alléguant qu’Apple savait, grâce à des tests internes, que la conception du clavier était défectueuse, mais a quand même sorti les machines. Apple a tenté en vain de faire rejeter les poursuites, un juge certifiant plus tard des recours collectifs dans sept États américains.

Le procès du clavier papillon résolu

En juillet de cette année, Apple a finalement proposé un règlement de 50 millions de dollars, sous réserve de l’approbation du juge. Loi360 (via Macworld) rapporte que l’offre a maintenant été approuvée.

Le règlement de 50 millions de dollars d’un recours collectif convenu par Apple en juillet a reçu l’approbation préliminaire d’un juge fédéral de Californie […] avec environ 33 millions de dollars de ceux attribués aux membres du groupe. [The] Le procès a par la suite soutenu qu’Apple « savait et cachait » la conception sujette aux pannes des claviers, et a demandé « un préjudice économique et des dommages-intérêts globaux ». Apple n’a pas reconnu d’actes répréhensibles, mais a accepté cet été de verser un total de 50 millions de dollars aux personnes concernées (et à leurs avocats).

Êtes-vous dû un paiement?

Vous serez éligible à un paiement si vous répondez à trois critères :

Vous avez acheté un MacBook avec un clavier papillon entre 2015 et 2019.

Vous l’avez fait en Californie, en Floride, en Illinois, au Michigan, au New Jersey, à New York ou à Washington.

Vous avez fait effectuer une réparation par Apple.

Les paiements devraient être les suivants :

50 $ si vous avez remplacé les capuchons des touches

125 $ si vous avez fait remplacer tout le clavier

395 $ si vous aviez deux remplacements de clavier ou plus

Si vous avez acheté directement auprès d’Apple, vous devriez être automatiquement contacté. Si ce n’est pas le cas, ou si vous souhaitez vous assurer que vos coordonnées ont été enregistrées, un site Web est en cours de création par les cabinets d’avocats concernés. Le site n’avait pas de contenu au moment de la rédaction, mais revenez dans quelques jours : keyboardsettlement.com.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :