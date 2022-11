La police saisit Socceron.name, ferme le site pour regarder des matchs de football et des séries télévisées

L’ensemble de la structure était géré par deux personnes, âgées de 35 et 44 ans. Une amende de 54 000 euros leur a été infligée.

Le premier coup en novembre, maintenant la nouvelle fente. La police postale a saisi Socceron.name, une plateforme qui vous permettait de diffuser n’importe quel événement sportif ou série télévisée. Les images ont été prises à partir de plateformes payantes, un pillage qui a touché les contenus de Netflix, NowTv et Dazn.

Socceron était également connecté à une chaîne Telegram où étaient vendus des abonnements Iptv, la technologie mieux connue sous le nom de « pezzotto ». Dès les premières investigations, il semble que toute la structure était gérée par deux personnes, âgées de 35 et 44 ans. Les deux vivaient à Frosinone et à Naples et collectaient tout l’argent via le système de paiement PayPal.

Selon les enquêteurs, ils n’étaient pas exactement insoupçonnés, au contraire. Les deux « se sont consacrés à commettre des activités criminelles liées à la transmission illicite de contenus audiovisuels à accès conditionnel ». À l’heure actuelle, une amende administrative de 54 000 euros est arrivée aux responsables. Les enquêtes ont été menées par le Centre des opérations de sécurité cybernétique de Catane.

SOCCERON.NOM | L’écran que vous voyez lorsque vous ouvrez le site

Opération Gotha contre le « gang Pizzotto »

Le 11 novembre, la police postale a ordonné des recherches dans toute l’Italie pour l’opération Gotha. Après six mois d’enquête, des avis de garantie sont parvenus à 70 personnes accusées de gérer un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros basé sur la vente d’abonnements via le matériel connu dans le jargon « ilpezzotto ».