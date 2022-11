La fin de Stranger Things 5 ​​s’écrit depuis la saison 2

Et c’est que s’il y a quelque chose qui peut nous intriguer le plus en ce moment, c’est précisément comment se terminera la grande histoire des frères Duffer, chose dont les deux réalisateurs n’ont eu aucun mal à parler lors d’une interview.

Une fin… écrite depuis des années ?

Peut-être que même les frères Duffer ne pensaient pas que la série Stranger Things durerait aussi longtemps sur Netflix. Mais vous savez comment ces choses fonctionnent. Si quelque chose a le succès retentissant que cette fiction a eu, la norme est d’étirer la gomme autant que possible et ils l’ont fait avec l’intrigue qui a commencé dans cette ville éloignée appelée Hawkins.

Tel est le cas que nous nous sommes plantés dans pas moins de 5 saisons, la cinquième et dernière étant, encore à paraître, celle qui clôturera toute l’histoire. Mais que nous diriez-vous si nous vous disions que ladite fin est écrite depuis des années ?

Cela a été avoué par Ross Duffer dans une récente interview, dans laquelle il souligne que pour la 5e saison, ils sauveront plusieurs des idées qu’ils avaient pour la saison 2. Et, comme il le souligne également, le boum ! du premier volet a été une véritable surprise pour eux, qui ont toujours pensé que tout se terminerait par une deuxième saison.

Évidemment, puisque tout a grandi et que de nombreuses autres parcelles alternatives ont été ouvertes, il serait impossible de rester avec le résultat initial (il y a trop de détails à régler) mais ils prendront une bonne partie de son essence, en maintenant le » grande idée finale » semble-t-il.

Quand est sorti Stranger Things 5 ​​?

La question à un million de dollars. Et malheureusement nous n’avons toujours pas de réponse ferme, pas même de date approximative. Les plus optimistes pensent qu’en 2023 on pourra profiter de la série, tandis que d’autres pensent que jusqu’en 2024 on ne saura pas comment les choses se terminent pour Eleven et ses amis.

Et c’est que les heures de première entre les saisons de Stranger Things se sont étendues au fil du temps et à chaque fois, nous avons mis plus de temps à profiter de nouveaux épisodes sur Netflix. La raison? Une parcelle de plus en plus complexe et ambitieuse, avec un niveau de production plus élevé et aussi une augmentation de la demande, rendant sa réalisation plus complexe.

La cinquième saison ne va pas baisser la barre, encore moins, encore moins avec le formidable cliffhanger qui nous a quitté à la fin de la quatrième -et qu’on vous laisse ici pour rappel- :

Il ne reste plus qu’à s’armer de patience.