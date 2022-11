La vidéo sur l’accessibilité d’Apple met en évidence le contrôle vocal, la reconnaissance du son, la détection de porte, etc.

Une nouvelle vidéo Apple sur l’accessibilité met en lumière une variété de fonctionnalités conçues pour offrir l’indépendance aux personnes souffrant de divers handicaps.

Sur la bande originale « I Am the Greatest » de Spinifex Gum (avec Marliya Choir), il s’ouvre en montrant une femme disant à Siri de mettre sa scène du matin…

Les stores de sa chambre s’ouvrent et Siri lui donne un bulletin météo, avant qu’elle ne se redresse pour révéler qu’elle n’a pas de bras. Les clips suivants la montrent utilisant ses pieds avec une dextérité incroyable pour se maquiller et conduire, ainsi que pour faire fonctionner son iPhone à l’aide d’AssistiveTouch.

Un autre exemple montre un musicien aveugle utilisant des descriptions audio pour identifier les choses dans une loge, ainsi que pour détecter la porte de scène par laquelle il entre pour commencer sa performance.

Un homme tétraplégique utilise la voix pour demander à son iPhone de prendre des photos de lui-même, puis utilise des gestes comme tirer la langue et hausser les sourcils pour éditer les photos.

D’autres exemples incluent un enfant qui se fait lire un SMs par son iPhone et une mère sourde alertée par son Apple Watch que son bébé pleure.

Les packs publicitaires rapides et optimistes dans de nombreuses démonstrations dans une vidéo d’une durée de seulement 2 min 20 s. Cela met vraiment en évidence la puissance des fonctionnalités d’accessibilité pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de mener une vie indépendante.

Vous pouvez regarder la vidéo sur l’accessibilité d’Apple ici :

J’ai également passé du temps récemment avec Colin Hughes, un militant pour les personnes handicapées quadriplégiques qui a montré comment il combine une gamme de fonctionnalités d’accessibilité Apple et HomeKit pour maximiser sa capacité à mener une vie indépendante. Il dit que ça a été une année incroyable pour l’accessibilité.

«Ce fut une année exceptionnelle pour l’accessibilité et la technologie Apple, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont besoin d’améliorations vocales. Apple a clairement écouté ce que les utilisateurs handicapés ont dit, et c’est formidable à voir.

« Ces trois mises à jour peuvent ne pas sembler beaucoup à certaines personnes », dit-il, « mais elles représentent beaucoup dans ma vie de tous les jours, et la facilité et l’indépendance qu’elles offrent ne peuvent être surestimées. »

